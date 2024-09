Fantasy-Action, die immer brutaler als Rache-Inferno eskaliert: Sichert euch den neuen The Crow-Film jetzt schon im 4K-Steelbook

Das Remake zum 90er-Jahre-Kultfilm The Crow ist erst kürzlich in den Kinos angelaufen und schon jetzt könnt ihr ein 4K-Steelbook fürs Heimkino vorbestellen.

Seit dem 12. September läuft The Crow von Rupert Sanders mit Bill Skarsgård und FKA Twigs nach gefühlt 1.000 Hindernissen als Remake der ursprünglichen Verfilmung mit Brandon Lee in den deutschen Kinos. Für Januar ist der Heimkino-Release geplant und dazu wird es auch ein Steelbook mit dem düsteren Rache-Inferno in 4K Ultra HD nebst zusätzlicher Blu-ray geben, das ihr euch jetzt bei Amazon vorbestellen * könnt. Auch eine normale Blu-ray-Fassung * und eine DVD-Version * können geordert werden.

Darum geht es in The Crow 2024

Wie auch die erste Verfilmung der Comic-Vorlage von James O'Barr erzählt The Crow die tragische Geschichte vom Schicksal des Liebespaares Eric Draven (Skarsgård) und Shelley Webster (FKA Twigs). Beide werden kurz vor Halloween von Killern des geheimnisvollen Vincent Roeg (Danny Huston) kaltblütig ermordet.

Eric kommt durch eine alte Legende um eine Krähe in die Welt der Lebenden zurück und begibt sich als düsterer Rächer, der zwischen der Welt der Toten und Lebenden wandelt, auf eine unbarmherzige Jagd nach den Tätern. Die Fantasy-Action spart dabei nicht mit expliziter Gewaltdarstellung, was auch eine FSK 18-Einstufung eingebracht hat.



The Crow 2024 scheitert am Original



Mit durchschnittlich 2,6 von 5 Sternen bei Amazon und 4,5 von 10 Punkten in der Moviepilot-Community kommt das Remake nur mittelmäßig beim Publikum an. Auch in der Fachkritik, etwa bei FILMSTARTS , heißt es mit einer Wertung von 2,5 Sternen, dass die 2024er-Neuauflage von The Crow kein Vergleich zum Original sei.

Rupert Sanders’ Umsetzung erreichte laut Fazit nicht die emotionale Tiefe des Originals, auch weil die Liebesgeschichte zwischen Eric und Shelly nicht so richtig überzeugen soll. Zwar warte The Crow mit brutalen Actionszenen auf, die nicht zum Selbstzweck verkommen sollen, doch fehle "dem Film die Eleganz und Atmosphäre, die das Original unvergesslich machte".

