Fantasy-Remake heute erstmals im TV – die Vorlage bescherte einer ganzen Generation Albträume

Es gibt Fantasy-Filme, die als Familienunterhaltung entstanden, aber trotzdem für jahrzehntelange Albträume sorgten. Die Neuverfilmung eines solchen Werks läuft heute zum ersten Mal im TV: Hexen hexen.

Heute Abend feiert Sat.1 um 20:15 Uhr die Free-TV-Premiere eines neu aufgelegten Fantasy-Kinderbuch-Klassikers: Hexen hexen mit Anne Hathaway. Darin kommt ein Junge einem geheimen Hexen-Treffen auf die Schliche und wird in eine Maus verwandelt. Trotzdem versucht er, die diabolischen Pläne der Kinderhasserinnen zu vereiteln. Die erste Adaption des Stoffs verstörte 1990 eine ganze Generation nichtsahnender Kinder. 30 Jahre später erhielt der Film im Jahr 2020 ein Remake, das nun erstmals im Fernsehen zu sehen ist.

Hexen hexen im TV: Wie man mit Fantasy-Filmen Kinder traumatisiert

Wenn ihr ein Kind der 90er wart und damals das Fantasy-Abenteuer Hexen hexen von Nicolas Roeg gesehen habt, werdet ihr es selbst wissen; ansonsten sucht euch eine heute 30- bis 40-jährige Person und lasst es euch bestätigen: Dieser Film war der pure Horror. Was nicht nur der Mäuse-Verwandlung, sondern vor allem dem abgründigen Hexen-Make-up zu verdanken war, wenn Anjelica Hustons Großhexe ihre wahre Gestalt zeigte. Die Szene, in der sie sich die Menschenhaut vom Gesicht zog, brannte sich in zahllose zarte Kinderköpfe ein und sorgte noch Wochen später für Albträume.

Warner Bros. Hexen hexen (1990) mit Anjelica Houston

Der britische Autor Roald Dahl schuf die geliebten Kinderbuch-Vorlagen zu Filmen wie Charlie und die Schokoladenfabrik, Matilda und BFG - Big Friendly Giant. Es war jedoch sein Werk Hexen hexen, das dank der inzwischen Kult gewordenen 90er-"Fantasy-Komödie" zur unheimlichsten Familienunterhaltung aller Zeiten gehört. Etwas, was die verängstigten Jungen und Mädchen von damals wohl nur mit ein paar Jahrzehnten Abstand als Errungenschaft exzellenter Maskenbildner:innen schätzen können.

Die Fantasy-Neuverfilmung von Robert Zemeckis aus dem Jahr 2020, die heute im TV gezeigt wird, ist sich dieses Albtraum-Erbes bewusst. Statt den Look der damaligen Hexen zu kopieren, wählt das Remake ein neues Grusel-Design für Anne Hathaway und ihre magischen Anhängerinnen. Ob die Neuinterpretation das Potenzial hat, eine neue Generation von Kindern zu traumatisieren, dürft ihr heute Abend selbst beurteilen.

