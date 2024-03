Fast 5 Stunden brillantes Sci-Fi-Spektakel: Sichert euch die besten Heimkino-Editionen der Filme, die über 5 Milliarden einspielten

Diese beiden Sci-Fi-Blockbuster sind in den Top 3 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten und erscheinen jetzt in neuen Sammlereditionen auf Disc in bester Qualität.

James Camerons Mega-Hit Avatar - Aufbruch nach Pandora ist mit über 2,9 Milliarden US-Dollar Einspielergebnis der erfolgreichste Film aller Zeiten und auch die Fortsetzung Avatar 2: The Way of Water steht dem mit rund 2,3 Milliarden US-Dollar kaum nach, musste sich an den Kinokassen aber Avengers 4: Endgame geschlagen geben.

Ende nächsten Jahres wird indes Avatar 3 die gefeierte Sci-Fi-Saga um das Volk der Na'vi im Kino fortsetzen und wohl auch kein Misserfolg werden. Bevor es so weit ist, gibt es seit dem 22. März 2024 zwei ganz besondere Editionen der Oscar-prämierten Filme neu fürs Heimkino: Hochwertige Collector’s Editions in 4K Ultra-HD mit je vier Discs zu Teil 1 * und zu Teil 2 *, die bei Amazon verfügbar sind.

Das bieten die neuen Collector’s Editions von Avatar 1 & 2

Die neuen Sammlereditionen kommen als limitierte Digipacks daher und bieten die Filme sowohl auf UHD-Blu-ray als auch auf normaler Blu-ray in Full HD. Von Avatar: Aufbruch nach Pandora werden sogar drei Schnittfassungen mitgeliefert: die originale Kinofassung, eine Sonderedition-Neuveröffentlichung und ein erweiterter Collector’s Cut.

Die übrigen zwei Blu-rays des 4-Disc-Sets bieten diverses Bonusmaterial. Dazu gehören verschiedene Blicke hinter die Kulissen und auch entfallene, nie zuvor gesehene Szenen, ebenso wie Making-of-Clips und noch vieles mehr. Weitere Details zur Ausstattung und dem Umfang des Bonusmaterials findet ihr auch bei Amazon:



Avatar: Vom Dschungel ins Wasser und zur Asche



In Aufbruch nach Pandora nimmt der gelähmte Ex-Marine Jake Sully (Sam Worthington) im Jahr 2154 auf dem wilden Planeten Pandora an einem Experiment der Wissenschaftlerin Dr. Grace Augustine (Sigourney Weaver) teil und schlüpft in einen genetisch manipulierten Körper der Ureinwohner Na'vi.

Im Rahmen der Ausbeutung des Planeten durch einen skrupellosen Konzern gerät er dabei zwischen die kriegerischen Fronten, als er sich in Neytiri (Zoe Saldaña) vom Clan der Omatikaya verliebt und mit der naturverbundenen Kultur ihres Volkes vertraut wird.

Einige Jahre später stehen Sully und seine mittlerweile gegründete Familie nach einer vorübergehenden Zeit des Friedens erneut im Fadenkreuz und müssen sich in The Way of Water bei dem im Wasser lebenden Stamm der Metkayina verstecken. Avatar 3 wird die Geschichte Ende 2025 derweil mit den "Ash People" um einen kriegerischen Na'vi-Clan mit Feuerbezug erweitern.



