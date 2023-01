Kontroverse The Walking Dead-Serie: Mega-Überraschung macht möglich, worauf Fans seit 8 Jahren warten

Fear the Walking Dead wird mit einer großen Veränderung in die letzte Staffel starten. Der große Crossover-Traum könnte sich vor dem Serienende doch noch erfüllen.

Nach dem The Walking Dead gerade erst nach 11 Staffeln abgeschlossen wurde, steht nun bald auch das Ende von Fear the Walking Dead nach 8 Jahren bevor. Obwohl das Spin-off immer im Schatten der Hauptserie lief, gibt es jetzt einen guten Grund, die finalen Folgen des Ablegers rund um Morgan Jones (Lennie James) nicht zu verpassen.

Mit der Verkündung des Starttermins der 8. Staffel wurden erste Details zur Handlung offenbart, die eine Mega-Überraschung enthüllen: Fear the Walking Dead wird den bisher größten Zeitsprung im TWD-Universum machen, was spannende Möglichkeiten eröffnet. Das lang ersehnte Crossover beider Zombie-Serien ist nun in greifbarer Nähe.

Fear the Walking Dead Staffel 8 ermöglicht mit Zeitsprung den Crossover-Traum

Dass Fear the Walking Dead endet, wird für einige Fans sicher keine allzu schockierende Nachricht sein. Stärker als bei der Mutterserie war das Spin-off über die Jahre von kreativen Veränderungen und großen Qualitätsschwankungen geplagt. Was einst als losgelöster Ableger über eine Familie in der frühen Phase der Zombie-Apokalypse begann, entwickelte sich ab Staffel 4 zum waschechten Spin-off, das ausrangierte The Walking Dead-Charaktere übernahm.

In der Mutterserie jedoch spielten die Ereignisse aus Fear the Walking Dead nie eine Rolle. Ein Crossover beider Serien (z.B. durch eine Rückkehr von Morgan nach Alexandria) im Finale blieb den Fans leider verwehrt. Der Grund dafür ist simpel: die Handlung von Fear spielt viele Jahre vor den Ereignissen aus den letzten 3 Staffeln The Walking Dead. Das ändert sich jetzt. Denn Staffel 8 macht einen Zeitsprung von 7 Jahren und spielt somit fast zeitglich zur Commomwealth-Handlung aus der Finalseason.

AMC Morgan und Madison in Staffel 8 – und bald in Alexandria?

Fear the Walking Dead hat dank des Zeitsprungs nun die Option, Charaktere wie Morgan, Dwight und Sherry im eigenen Serienfinale wieder zurück nach Hause, nach Virginia, kehren zu lassen. Nicht nur könnte es so ein Wiedersehen mit zahlreichen Figuren aus der Hauptserie geben. Auch könnten Fear the Walking Dead-Überlebende einen Weg in kommende Spin-off-Serien finden.



Vielleicht erfüllt sich endlich der große Fanwunsch, Fear-Star Madison Clark (Kim Dickens) nach 8 Staffeln erstmals im Setting der Mutterserie und an der Seite von Charakteren wie Maggie, Carol und Co. zu sehen.

Wann startet die Fear the Walking Dead Staffel 8?

Die letzte Staffel von Fear the Walking Dead umfasst 12 Episoden. Die ersten sechs werden in den USA vom 14. Mai bis zum 18. Juni 2023 bei AMC ausgestrahlt. Die finalen Folgen werden in der zweiten Jahreshälfte zu sehen sein. In Deutschland wir Staffel 8 voraussichtlich am 15. Mai 2023 bei Amazon Prime Video starten.

Mit Staffel 8 wird sich in Fear the Walking Dead einiges ändern. Als neuer Handlungsort wird die Insel-Gemeinschaft PADRE etabliert. Hier müssen die Charaktere nach Jahren der Gefangenschaft einen Ausweg finden. Dabei wird erstmals seit Staffel 4 auch Madison Clark wieder als Hauptfigur zu sehen sein.

Wünscht ihr euch ein Wiedersehen mit The Walking Dead-Figuren im Fear-Finale?