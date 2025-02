Fesselnde Thriller-Serie über drohenden Weltuntergang in 3 Tagen bei Netflix: Cyber-Attacke lässt Flugzeuge abstürzen

Eine der spannendsten Thriller-Serien des Jahres startet in wenigen Tagen bei Netflix. Robert De Niro wird darin zum Ex-Präsidenten, der die Welt retten muss.

In unserer Vorschau auf die spannendsten Netflix-Highlights 2025 sorgte die Verschwörungsthriller-Serie Zero Day bereits für Vorfreude. Jetzt steht der Start des stargespickten Polit-Thrillers mit Robert De Niro in der Hauptrolle kurz bevor – ebenso, wie ein drohender Weltuntergang.

Netflix-Thriller mit Robert De Niro und vielen weiteren Stars: Darum geht's in Zero Day

Eine Minute lang geht nichts mehr. Smartphones, Computer und wichtige Kommunikationssysteme im ganzen Land geben plötzlich den Geist auf. Diese verheerende Cyber-Attacke, bei der Flugzeuge abstürzten, Züge entgleisten und 3402 Menschen sterben, geht als Zero Day in die US-Geschichte ein. Die mahnende Botschaft der unbekannten Täter: "Dies wird wieder passieren."

Um das zu verhindern, bittet Präsidentin Evelyn Mitchell (Angela Bassett) ihren Vorgänger George Mullen (Robert De Niro), aus dem Ruhestand zurückzukehren und eine Ermittlungskommission zu leiten, die die Schuldigen aufspüren soll. Jetzt beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn Regierung und Bevölkerung fordern bereits einen Vergeltungsschlag, der einen Weltkrieg auslösen könnte.

Schaut hier den Trailer zu Netflix' Zero Day mit Robert De Niro:

Zero Day - S01 Trailer (Deutsch) HD

In der Thriller-Serie von Showrunner Eric Newman (Narcos) verspricht vor allem der Blick auf die politische Spaltung der US-Gesellschaft großes Spannungs-Potenzial. Denn inmitten von Verschwörungs-Theorien und Fake-News, muss Ex-Präsident George Mullen erkennen, dass es gar nicht so leicht ist, Wahrheit und Fiktion zu trennen.

Robert De Niros allererste Hauptrolle in einer US-Serie könnte allein Grund genug sein, um die Vorfreude auf Zero Day eskalieren zu lassen. Aber im Serien-Cast finden sich noch weitere spannende Stars: Jesse Plemons (Breaking Bad), Lizzy Caplan (Masters of Sex), Connie Britton (The White Lotus) und Matthew Modine (Stranger Things) sowie Bill Camp (The Outsider) und McKinley Belcher III (One Piece) gehören ebenfalls zur Besetzung.

Wann startet Robert De Niros Zero Day bei Netflix?

Die Thriller-Serie Zero Day startet bereits am kommenden Donnerstag, dem 20. Februar 2025, bei Netflix. All sechs Episoden der Miniserie stehen ab 9:00 Uhr morgens zum Abruf bereit.