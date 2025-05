Final Destination 6 bekommt die besten Kritiken der ganzen Horror-Reihe: "Abscheulich, urkomisch und nichts für Zartbesaitete"

Final Destination erscheint in Kürze im Kino. Laut den Kritiken auf Rotten Tomatoes und Metacritic handelt es sich um den besten Teil des Horror-Franchise.

14 Jahre haben Fans auf das nächste Gemetzel gewartet, jetzt ist es endlich so weit: Final Destination 6: Bloodlines erscheint morgen im Kino. Und den ersten Kritiken nach zu urteilen, hat sich die Wartezeit gelohnt: Auf Rotten Tomatoes und Metacritic wird der Film besser bewertet als jeder andere Teil er Horror-Reihe – mit deutlichem Abstand.

Das sagt die Kritik zum Horror-Sequel Final Destination 6

"Ein Spektakel, ein wilder Ritt und mühelos einer der witzigsten Teile der Reihe", begeistert sich Screenrant für Final Destination 6. Viele Kritiken feiern den puren, blutrünstigen Unterhaltungsfaktor des Horror-Films – auch wenn er das Rad nicht neu erfindet. The Telegraph beschreibt ihn als "Gemetzel für Feinschmecker" und erklärt, für den "raffinierten Sadismus" der Todesszenen gebe es keine Vorbereitung. "Abscheulich, urkomisch und nichts für Zartbesaitete."

Schaut euch hier den neuesten Trailer zu Final Destination 6 an:

Final Destination 6: Bloodlines - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Selbst in einer der wenigen durchschnittlichen Kritiken urteilt The Guardian , der Film glänze "in der cleveren und oft bösartigen Dramaturgie und dem Look der Szenen". Die "Dekadenz" des Films entfalte daher auch das volle Potenzial der Reihe.

Dementsprechend hoch rangiert Final Destination 6 auch in der Gesamtwertung der Kritiken: Auf Rotten Tomatoes kommt der Film auf 93%, bei Metacritic sind es immerhin 74%. Damit lässt er den Rest der Reihe auf beiden Plattformen hinter sich:

Auch bei Moviepilot steht der sechste Teil der Reihe derzeit hoch im Kurs: Mit 6,2 Punkten muss er sich nur gegenüber dem ersten Teil mit 6,7 Punkten geschlagen geben. Darauf folgen Teil 2 (6,1), Teil 5 (5,7), Teil 3 (5,6) und Teil 4 (5,3).

Die Final Destination 6-Bewertungen auf Moviepilot, Rotten Tomatoes und Metacritic sind noch sehr neu und können sich jederzeit ändern. Die begeisterten Reaktionen werden für Millionen von Fans dennoch ein gutes Zeichen sein.

Wann kommt Final Destination 6: Bloodlines ins Kino?

Final Destination 6 erscheint am 15. Mai 2025 in den deutschen Kinos. Vor der Kamera ist unter anderem Tony Todd (Candy Man) in seiner letzten Rolle als Fan-Liebling William Bloodworth zu sehen. Der Darsteller verstarb im November 2024.