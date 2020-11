Fluch der Karibik-Rückkehr: Fans kämpfen für Johnny Depp - aber die Chancen stehen schlecht

Johnny Depp ist raus aus dem Harry Potter-Spin-off. Nach dem Grindelwald-Abgang fordern Fans die Rückkehr zu seiner Rolle als Jack Sparrow in Fluch der Karibik.

Als Harry Potter-Bösewicht Grindelwald werden wir Johnny Depp nicht mehr sehen. Das wurde vor wenigen Tagen bekannt. Doch wie sieht es mit der bekanntesten Rolle des Schauspielers aus?

Ginge es nach einigen Fans, würde Johnny Depp nochmal Jack Sparrow in der Fluch der Karibik-Reihe spielen. Das deutet zumindest eine Petition an, die fast 300.000 Unterschriften gesammelt haben soll. Diese Fans fordern Depps Rückkehr in die Piraten-Reihe. Doch wie stehen die Chancen dafür?

Fan-Petition fordert: Johnny Depp soll als Jack Sparrow in Fluch der Karibik zurückkehren

Die Online-Petition entstand bereits vor zwei Jahren. Im Zuge von Johnny Depps unfreiwilligem Ausstieg aus Phantastische Tierwesen 3 stieg die Zahl der Unterschriften jedoch nochmal massiv. Mittlerweile stehen rund 293.000 Unterstützer-Namen auf der Seite, die fordert: "Wir wollen Johnny Depp als Jack Sparrow zurückhaben".

Welcher ist der Beste? Das Ranking der Fluch der Karibik-Filme mit Johnny Depp:

Aktuell ist Johnny Depp nicht mehr Teil des Piraten-Franchises. Nach seinem letzten Auftritt als Jack Sparrow in Pirates of the Caribbean 5: Salazars Rache plant Disney einen Neustart der Reihe.

Zwei neue Fluch der Karibik-Filme sind in Planung, einer davon mit Harley Quinn-Darstellerin Margot Robbie. Von Johnny Depp und Jack Sparrow ist dabei nicht mehr die Rede. Geht es nach den Fans, soll Depp zurückkehren.

Nach Grindelwald: Wie wahrscheinlich ist ein weiterer Fluch der Karibik-Film mit Depp?

Die Pirates of the Caribbean-Filme spielten insgesamt 4,5 Milliarden Dollar ein. Für Disney ist das Franchise also enorm wertvoll. Allerdings enttäuschte das Ergebnis des letzten Films, Salazars Rache.

Von einem Milliarden-Ergebnis bei Teil 4 fielen die Einnahmen von Teil 5 auf 788 Millionen Dollar. Was immer noch nach einem saftigen Ergebnis klingt. Bei Filmen, die über 200 Millionen Dollar kosten, ist das aber nicht genug. Zur Einordnung: Amazing Spider-Man 2 spielte rund 700 Millionen ein und danach wurde Spider-Man neu besetzt.

Da Disney offensichtlich daran glaubt, dass Fluch der Karibik auch ohne Johnny Depp Geld einspielen kann, hält das Studio an der Marke fest.

Als Disney-Star ist Johnny Depp untragbar

Hinzu kommen die Auswirkungen von Johnny Depps Rechtsstreit mit seiner Ex-Ehefrau Amber Heard. In deren Rahmen wurden schwere Anschuldigen der Körperverletzung und des Missbrauchs von beiden Seiten bekannt.

Ähnlich wie bei Warner Bros.' Entscheidung im Fall Phantastische Tierwesen 3 dürfte Depp deshalb als "Disney-Star" nicht mehr tragbar sein. Kein anderes Studio achtet schließlich so stark auf ein familienfreundliches Image wie Disney.

Trotz der vielen Unterschriften ist es also bis auf Weiteres unwahrscheinlich, dass Johnny Depp als Jack Sparrow in Fluch der Karibik zurückkehrt. Und das obwohl beispielsweise die Fan-Petitionen für den Snyder-Cut des DC-Films Justice League letztlich dazu betrugen, dass er Wirklichkeit wird.

Würdet ihr Johnny Depp gerne nochmal als Jack Sparrow sehen?