Fluch durch Harry Potter: Ron-Darsteller Rupert Grint wollte Schauspielerei wegen Fantasy-Reihe aufgeben

Harry Potter hatte schwere Auswirkungen auf Ron Weasley-Star Rupert Grint. Nach dem letzten Film wollte er einen ganz anderen Karriereweg einschlagen.

20 Jahre nach dem ersten Hogwarts-Abenteuer ist Zeit für Reflektionen. Dazu bot kürzlich die große Harry Potter-Reunion Gelegenheit. Ron Weasley-Star Rupert Grint zeigt noch mehr Einblicke: Wie er der New York Times verrät, hätte er wegen der Filmreihe fast die Schauspielerei aufgegeben.

Rupert Grint zweifelte nach Harry Potter stark an sich selbst

Nach Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2 zweifelte er nämlich daran, überhaupt jemand anderen als Ron Weasley spielen zu können. Er kaufte einen Eiswagen (!) und wollte (ja, wirklich) Eiscreme verkaufen, statt zu schauspielern. "Ich fragte mich: Ist es zu spät, etwas Anderes zu versuchen?"

Schaut euch hier den neuesten Trailer zu Phantastische Tierwesen 3 an:

Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse - Trailer 2 (Deutsch) HD

Womöglich lautete die Antwort "Ja", denn Grint gab seine kulinarische Karriere bald wieder auf. Die Fans danken es ihm. Andernfalls wären sie schließlich nicht in den Genuss seiner großartigen Auftritte in Snatch oder Servant gekommen.

Wann kommt mehr von Harry Potter- und Ron Weasley-Darsteller Rupert Grint?

Darüber hinaus steht ihnen mit Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities bald eine Horror-Serie mit Grint ins Haus. Wer dagegen gierig auf das nächste Abenteuer in der Hogwarts-Welt ist, sollte schleunigst alles Wichtige zum nächsten Harry Potter-Spin-off durchlesen.

Podcast: Ist die Harry Potter-Serie wirklich eine gute Idee?

Lange wurde darüber spekuliert, jetzt wurde sie bestätigt: Die erste Serie in der Geschichte von Harry Potter wird produziert. Fans reagieren jedoch gespalten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast beantworten wir wichtige Fragen rund um die Serie, an der Harry Potter-Schöpferin J.K. Rowling beteiligt ist. Darunter: Warum wird Rowlings Beteiligung so kritisiert. Und was sind die Vor- und Nachteile einer Neuverfilmung der Bücher?