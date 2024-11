Fortsetzung der besten Star Trek-Serie im TV: Es ist das womöglich letzte Abenteuer einer absoluten Sci-Fi-Legende

Die 3. und letzte Staffel von Star Trek: Picard kommt noch dieses Jahr ins deutsche Free-TV. Der von Patrick Stewart gespielte Sci-Fi-Star wird darin mit seinen damaligen Crew-Mitgliedern wiedervereint.

Sci-Fi-Fans ohne Streaming-Dienst oder Pay-TV können noch dieses Jahr in den Genuss der 3. Staffel von Star Trek: Picard kommen. Die Fortsetzung von Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert geht auf TELE 5 mit einem großen Reunion-Knall zu Ende.

Dabei könnte es sich tatsächlich um das allerletzte Weltraumabenteuer für Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) handeln. Doch für die Zukunft des Franchise ist natürlich schon vorgesorgt.

Star Trek: Picard Staffel 3 – so geht es weiter in der Sci-Fi-Finalstaffel

In der 3. Season der Serie erhält Admiral Picard einen Notruf von Dr. Beverly Crusher (Gates McFadden), die mit ihrem Sohn Jack (Ed Speleers) in Schwierigkeiten steckt. Gemeinsam mit Captain Riker (Jonathan Frakes) versuchen sie, der ehemaligen Enterprise-Ärztin an Bord der USS Titan zur Unterstützung zu eilen. Auf dem Schiff unter dem Kommando von Captain Shaw (Todd Stashwick) dient auch Seven of Nine (Jeri Ryan), die sich ihrem sturen Vorgesetzten zunächst entgegensetzen muss.

Im Laufe der Staffel bekommen die Sci-Fi-Held:innen es mit einer gefährlichen Kopfgeldjägerin namens Vadic (Amanda Plummer), den Formwandlern aus Star Trek: Deep Space Nine und der Borg-Königin zu tun. Nach dem Tod von Schauspielerin Annie Wersching wurde diese wieder von Alice Krige gespielt, die schon in Star Trek 8 und Star Trek: Raumschiff Voyager in der Rolle zu sehen war und Picard noch als Locutus von Borg kennt.

Vor allem aber gibt es ein Wiedersehen mit weiteren Crew-Mitgliedern aus Das nächste Jahrhundert: Worf (Michael Dorn), Deanna Troi (Marina Sirtis), Data (Brent Spiner), Geordi La Forge (LeVar Burton) und sogar Ro Laren (Michelle Forbes) sind wieder mit an Bord.

Star Trek: Legacy als Fortsetzung?

Showrunner Terry Matalas (Twelve Monkeys) übernahm das Kapitänsruder für die 3. und letzte Staffel von Star Trek: Picard. Vielen Fans gefiel die nostalgiegetränkte Arbeit an der Serie so gut, dass sie sich seit dem Serienfinale ein weiteres Spin-off über die Abenteuer der Enterprise-G wünschen. Der vorgeschlagene Titel lautetund hat den Zuspruch vieler Stars. Unter anderem den von Seven of Nine-Darstellerin Jeri Ryan, die eine eigene Serie ablehnte , an Legacy aber Interesse hätte.

Offiziell bestellt wurde Star Trek: Legacy noch nicht, dafür warten zahlreiche andere Trek-Formate am Horizont: Neue Staffeln von Star Trek: Strange New Worlds und Star Trek: Lower Decks zum Beispiel, sowie das brandneue Star Trek: Starfleet Academy.

Wann genau ist die 3. Staffel von Star Trek: Picard im TV zu sehen?

Die Finalstaffel von Star Trek: Picard wird ab dem 2. Dezember 2024 um 20:15 Uhr in Doppelfolgen ins Programm von TELE 5 gebeamt. Episoden-Nachschub wird jeden Montag nachgeliefert. Und falls ihr die Folgen nicht im Free-TV erwischen könnt, findet ihr die komplette Serie auch bei Paramount+, MagentaTV und Amazon Prime Video im Stream.