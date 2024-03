Fortsetzung von Milliarden-Hit jetzt im Heimkino: Schnappt euch den Sci-Fi-Blockbuster mit über 200 Millionen Budget als 4K-Steelbook

Einer der größten Sci-Fi-Filme des vergangenen Jahres ist gleichzeitig die Fortsetzung eines der größten Filmuniversen und jetzt neu im Heimkino.

The Marvels erzählt als 33. Film des Marvel Cinematic Universe (MCU) die Geschichte von Carol Danvers alias Captain Marvel weiter, die in dieser rasanten Fortsetzung kräftig Unterstützung bekommt. Die an den Kinokassen hinter den Erwartungen zurückgebliebene Großproduktion mit über 200 Millionen Dollar Budget ist nach dem erfolgten Streaming-Release jetzt auch auf Disc fürs Heimkino verfügbar.



Seit dem 1. März 2024 gibt es The Marvels dabei unter anderem als edle und limitierte Steelbook-Edition in 4K Ultra-HD mit zusätzlicher Blu-ray * bei Amazon. Als Bonusmaterial gibt es eine Entdeckungstour hinter die Kulissen, Pannen vom Dreh und zusätzliche Szenen sowie Audiokommentare, beispielsweise von Regisseurin Nia DaCosta (Candyman). Abseits des Steelbooks gibt es auch eine Standard-Blu-ray-Version * sowie eine DVD-Fassung * zu kaufen.



Darum geht es in The Marvels



Superheldin Captain Marvel (Brie Larson) muss nach den nicht folgenlosen Ereignissen aus Teil 1 die Reparatur des instabilen Universums auf sich nehmen. Doch durch ein Wurmloch werden ihre Kräfte mit denen von Kamala Khan (Iman Vellani) alias Miss Marvel sowie der S.A.B.E.R.-Astronautin Monica Rambeau (Teyonah Parris) aus WandaVision verknüpft.

Das führt dazu, dass die drei Frauen immer dann, wenn sie ihre lichtbasierten Kräfte einsetzen, örtlich die Plätze tauschen, was zu einigen Komplikationen führt. Besonders in Hinblick auf die Kree-Anführerin Dar-Benn (Zawe Ashton), die aus Rache alle Planeten heimsuchen will, die Captain Marvel ihre Heimat nennt. Doch auch Nick Fury (Samuel L. Jackson) hat noch ein Wörtchen mitzureden …



The Marvels: Lohnt sich der Film?



The Marvels ist laut unserer Einschätzung ein ausgelassenes Sci-Fi-Abenteuer, das mit einigen abgefahrenen Ideen der MCU-Müdigkeit trotzt und euch vor allem zwei Szenen werdet nie wieder vergessen lässt. Bei FILMSTARTS gab es derweil in der Fachkritik eine solide Wertung mit 3 von 5 Sternen.

Im Fazit heißt es, dass das titelgebende Superheldinen-Trio "einen super Job" macht, allen voran Iman Vellani mit der ansteckend-rückhaltlosen Begeisterung ihrer Rolle. Ausgebremst werde das Ganze aber von zu viel generischer Weltraum-Action und dem im MCU angestauten Story-Ballast. Für Fans lohnt sich die Fortsetzung natürlich allein schon der Vollständigkeit halber und für Sammler:innen wegen des limitierten 4K-Steelbooks umso mehr.



