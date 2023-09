Wann spielt Black Widow? Die MCU-Timeline und die richtige Reihenfolge der Marvel-Filme erklärt

Wo genau ist der Black Widow-Film mit Scarlett Johansson auf der Timeline des Marvel Cinematic Universe zu verorten? Hier findet ihr die wichtigsten Infos zur Chronologie der Ereignisse.

Einer der größten Reize des Marvel Cinematic Universe ist, dass alle Geschichten eng miteinander verbunden sind. Nach über einer Dekade sind wir inzwischen allerdings an dem Punkt angekommen, wo die einzelnen MCU-Geschichten nicht mehr chronologisch hintereinander erscheinen. Das beste Beispiel ist Black Widow.

Jahrelang haben wir auf Solofilm mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle gewartet. Als er im Sommer 2021 endlich ins Kino kam, stellte sich schnell heraus: Um diesen Film exakt auf der MCU-Timeline zu verorten, ist einiges an Vorwissen notwendig. Denn wir haben es hier mit einer Vorgeschichte und Fortsetzung in einem zu tun.

Wann spielt Black Widow auf der MCU-Timeline?

Black Widow spielt zwischen Captain America 3 und Avengers 3.

Das ist die einfache Antwort. Jetzt gehen wir ins Detail.

Die Handlung von Black Widow schließt unmittelbar an die Ereignisse von Captain America 3: Civil War an. Natasha Romanhoff aka Black Widow befindet sich auf der Flucht, weil sie das Sokovia-Abkommen zur Registrierung und Regulierung von Superheld:innen nicht unterzeichnet hat. Jetzt wird sie von Generalleutnant Thaddeus Ross gejagt. Am Ende des Films wird der Bogen zu Avengers 3: Infinity War geschlagen.

Wann spielt der Prolog von Black Widow?

Wenn wir uns den Film und die MCU-Timeline genauer anschauen, wird die Sache ein bisschen komplizierter. Black Widow wartet nämlich mit einem Prolog auf, der uns ins Jahr 1995 entführt. Somit sind die ersten Minuten des Films im selben Jahr angesiedelt, in dem auch Captain Marvel spielt. Nach dem Auftakt katapultiert uns ein Zeitsprung von 21 Jahren wieder in die Gegenwart, wo die Handlung mit der Flucht beginnt.



Wann spielt die Post-Credit-Szene von Black Widow?

Die Post-Credit-Szene von Black Widow findet nach Avengers 4: Endgame statt.

Achtung, Spoiler: Yelena besucht das Grab ihrer Ziehschwester, Natasha, die in Infinity War gestorben ist. Von Valentina Allegra de Fontaine erfährt sie, dass angeblich Clint Barton aka Hawkeye für ihren Tod verantwortlich ist. Dieser Handlungsstrang wird in der Hawkeye aufgegriffen, wo Yelena ab der 4. Folge auftaucht.

Hier könnt ihr den Trailer zu Black Widow schauen:

Black Widow - Trailer 3 (Deutsch) HD

Wenn ihr die Handlung von Black Widow komplett verstehen wollt, solltet ihr mindestens die folgenden sieben Filme schauen. Diese warten mit wichtigen Informationen über die Figur und die größeren Entwicklungen im MCU auf, die Black Widow betreffen.

Was ist die richtige Reihenfolge aller Marvel-Filme?

Leider lässt es sich nicht bei allen MCU-Projekten hundertprozentig sagen, wann und wo sie auf der MCU-Timeline zu verorten sind. Nachfolgend haben wir dennoch nach bestem Wissen und Gewissen eine chronologische Reihenfolge der Filme und Serien erstellt. In Klammern findet ihr die Jahreszahl, wann die Geschichten spielen.

Bei der obigen Liste haben wir uns auf den gängigen MCU-Kanon mit allen Kinofilmen, Kurzfilmen und den Serien bei Disney+ fokussiert. Streitfälle wie die ABC-Serien (Marvel's Agent Carter, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. und Marvel's Inhumans) haben wir bewusst ausgeklammert, genauso wie die Serien von Netflix und anderen Sendern.

Wie geht das Marvel Cinematic Universe in Zukunft weiter?

Dieses Jahr erwarten uns noch zwei große MCU-Projekte. Am 8. November 2023 startet der Crossover-Film The Marvels im Kino, der Captain Marvel, Captain Rambeau und Ms. Marvel vereint. Dazu gesellt sich die 2. Staffel der MCU-Serie Loki bei Disney+, die bereits am 6. Oktober 2023 ihre Premiere feiert und im Wochentakt veröffentlicht wird.

