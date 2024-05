Freitag im TV: Absoluter Sci-Fi-Kult, der nach 18 Jahren völlig überraschend fortgesetzt werden soll

Morgen könnt ihr euch einen fast schon legendären Sci-Fi-Kultfilm im TV gönnen. Der soll nach all den Jahren tatsächlich noch ein Sequel bekommen.

I Am Legend mit Will Smith war ein prägender Sci-Fi-, Endzeit- und Zombie-Film. Immerhin hat er unter anderem die Videospielreihe The Last of Us inspiriert. Bald soll noch eine Fortsetzung erscheinen, mit der wohl niemand mehr gerechnet hatte (und die ihrerseits wiederum von der The Last of Us-Verfilmung beeinflusst worden sein soll). Morgen gibt es den Kultfilm im TV.

Worum geht es in I Am Legend, unserem TV-Tipp?

Die Prämisse ist einfach und ernüchternd: Robert Neville (Smith) lebt als scheinbar letzter Mensch auf der Erde, nur begleitet von seinem treuen Schäferhund. Die restliche Menschheit hat sich in wütende Zombie-Wesen verwandelt, die nur nachts herauskommen und Robert ans Leder wollen.

Das gestaltet den Alltag und das Überleben des einsamen Wissenschaftlers im verwaisten New York City ziemlich kompliziert und schwierig. Aber Robert Neville lässt sich nicht beirren und versucht weiterhin, ein Heilmittel gegen den Virus zu finden, der die ganze Welt infiziert hat. Immerhin scheint er selbst immun und die Lösung des Problems zu sein.

Warner Bros. Mit den Infizierten in I Am Legend ist nicht gut Kirschen essen, wie Will Smith herausfindet.

I Am Legend mit Will Smith bekommt ein Sequel mit derselben Hauptfigur – ja, das geht!

I Am Legend wurde 2007 veröffentlicht und war ein echter Erfolg, der sogar einen Rekord für das erfolgreichste Startwochenende an der Kinokasse brechen konnte. Trotzdem hat es über eine Dekade gedauert, bis eine Fortsetzung angekündigt wurde. Die soll nun voraussichtlich im Jahr 2025 ins Kino kommen – stolze 18 Jahre später.

Sogar Will Smith soll für I Am Legend 2 in seiner Rolle als Wissenschaftler zurückkehren. Achtung, Spoiler: Dabei war Robert Neville am Ende von I Am Legend eigentlich gestorben. Aber das Sequel orientiert sich ganz offiziell einfach am alternativen Ende, das in der Heimkino-Version von I Am Legend mit am Start war. Darin überlebt die Hauptfigur und kann problemlos für einen zweiten Teil zurückkommen.

TV oder Stream: Wann und wo läuft I Am Legend?

Am morgigen Freitag, den 3. Mai könnt ihr euch I Am Legend um 22:30 Uhr auf ProSieben zu Gemüte führen. Der Streifen läuft dort mit Werbung bis um 0:25 Uhr.

Wenn ihr den Will Smith-Film lieber online streamen wollt, geht das natürlich auch. Bei Netflix ist er Teil der Abo-Flat und ansonsten gibt es ihn auch noch on demand bei Magenta TV, Amazon, Apple TV, Maxdome oder Google.

