Früher bei Fans verhasst, jetzt ein Star Trek-Urgestein: Das steckt hinter Wil Wheatons unglaublichem Comeback

Kaum ein Star Trek-Charakter durchlebte ein solches Auf und Ab wie Wil Wheatons Wesley Crusher. Wir erzählen euch, wie er sich vom verhassten Enterprise-Crewmitglied zurück in die Herzen der Fans kämpfen konnte.

“Wheaton!” In einem legendären Moment der Sitcom The Big Bang Theory brüllt Sheldon Cooper (Jim Parsons) diesen Namen mit erhobener Faust und verewigte damit seinen flammenden Hass auf den amerikanischen Star Trek-Star. Damit ist Sheldon nicht allein. Jahrelang wurde Wil Wheaton Opfer von Wut und Attacken diverser Trekkies.

Wesley Crusher steckte in der Rolle des neunmalklugen Strebers fest

Als einziges Kind an Board der USS Enterprise hatte es Wesley Crusher in Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert nicht immer leicht. Die Verantwortlichen wollten dem jüngeren Publikum eine Identifikationsfigur bieten, doch das ging gehörig schief: Der Teenager machte sich in den ersten drei Staffeln vor allem einen Ruf damit, ein besserwisserischer, weinerlicher Überflieger zu sein.

Das ging nicht spurlos an Wil Wheaton vorbei. Bereits zuvor hatte der Kinderschauspieler mit dem Fehlverhalten seiner Eltern zu kämpfen, die die gesamte Gage des Films Stand by Me - Das Geheimnis eines Sommers gestohlen hatten. Gegenüber Wired beschrieb er 2001 die Selbstzweifel, die ihn in dieser Zeit plagten.

Ich hatte lange Zeit den Eindruck, dass meine Zeit gekommen und vorbei war. Das ist ein häufiges Phänomen unter Kinderschauspielern.

Doch noch war seine Karriere nicht vorbei.

Nach vier Staffeln verließ Wesley die Star Trek-Crew – doch Wheaton kämpfte sich zurück

In der Serie verlässt Wesley Crusher schließlich die Enterprise, um seine Ausbildung an der Starfleet Academyzu beginnen. Zuvor war bereits Gates McFadden, die seine Mutter Dr. Crusher spielte, wegen Konflikten am Set für ein Jahr ausgestiegen. Auch im echten Leben hatte Wheaton genug von Star Trek. In seiner Autobiographie Still Just a Geek beschrieb er seinen Trotz:

Ich werde allen beweisen, dass ich mehr aus meinem Leben machen kann, als nur bei Star Trek mitzumachen.

Auf einer eigens programmierten Webseite begann er, persönliche Blogeinträge zu verfassen und revidierte sein Image als neunmalkluger Besserwisser. Er präsentierte sich selbstironisch und humorvoll und begann später auch wieder mit dem Star Trek-Fandom zu interagieren. Er fing sogar damit an, eigene Fan-Fics zu schreiben, wie er Collider erzählte.

Mit mehreren Cameo-Auftritten in Das nächste Jahrhundert und später auch dem Film Star Trek - Nemesis blieb Wesley ein Teil des Star Trek-Universums. In Staffel 2 von Star Trek: Picard kehrte er als Reisender durch Zeit und Raum zurück. Und auch in der Animationsserie Star Trek: Prodigy übernahm er die Stimme von Wesley.

Wil Wheaton wurde ein geschätzter Teil vom Fandom

Mittlerweile hat Wesley Crusher einen echten Imagewechsel vollzogen. Viele Fans erkannten, dass Wesleys schwacher Auftritt mehr auf schlechte Drehbücher zurückzuführen war als auf den jungen Schauspieler.

Wheatons selbstironische Auftritte in The Big Bang Theory, wo er Sheldon Coopers Erzfeind spielt, und seine Aktivitäten im Star Trek-Fandom haben sicherlich dabei geholfen, seine Beziehung zum Franchise langfristig zu retten und eine neue (vielleicht sogar die erste) Generation an Wesley-Fans zu prägen.