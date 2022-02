Komplettes Marvel-Universum verschwindet heute bei Netflix – wann kommt es zu Disney+

Die Marvel-Serien erleben heute ihren letzten Tag bei Netflix. Und danach? Ein Option neben Disney+ gibt es nicht. Spannender ist die Frage, ob auch die Geschichten weitergehen können.

Es ist soweit. Heute endet bei Netflix eine siebenjährige Ära: Der Streamingdienst gibt am 28. Februar seine Marvel-Serien ab. Begonnen hatte alles mit der ersten Staffel Marvel's Daredevil am 10. April 2015. Fünf weitere Serien erschienen, insgesamt ist das Marvel-Universum auf 6 Serien und 13 Staffeln angewachsen. Die 5 Held:innen Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, Punisher und eben Daredevil erhielten mit The Defenders sogar eine Team-Up-Serie.

Netflix verliert nun die Rechte an den Serien. Wir erklären, was im Anschluss mit den Figuren passieren wird. Die Optionen sind begrenzt.

Das ist das Marvel-Universum von Netflix

Marvel’s The Defenders - Trailer 3 (Deutsch) HD

Die Geschichten spielten sich größtenteils im New Yorker Stadtteil Hell's Kitchen ab. Sie verfolgten einen düsteren Ton und behandelten tiefergehende Themen, etwa Missbrauchstraumata wie bei Jessica Jones. Damit hoben sich die Produktionen stark von jenem Marvel Cinematic Universe mit Ant-Man und Thor ab, in dem sie existieren. Daredevil und Co. sind Kanon. Entsprechend groß ist das Interesse von MCU-Chef Kevin Feige an den Figuren.

Der Weg der Netflix-Marvel-Serie führt nur zu Disney+ – aber wann?

Heute ist der letzte Tag der Serien im Angebot von Netflix. Eine offizielle Bestätigung, ob die 6 Serien danach wirklich ins Angebot von Disney+ Deutschland wandern, haben wir nicht. Doch ein anderer Ausgang ist so gut wie ausgeschlossen. Der Marvel-Deal mit Netflix war von vorneherein nur auf Zeit abgeschlossen. Die Rechte wandern zurück zu Disney. Es gibt also keinen Grund, warum ab sofort oder in naher Zukunft nicht Disney+ als neues Zuhause für die Defenders einspringen sollte.

In Kanada tritt das Szenario bereits ein, berichtet The Verge . Am 16. März stoßen die 6 Serien zum Angebot von Disney+, wo sie dann neben der neuen Generation von Loki und WandaVision stehen. In Deutschland kann es ganz schnell gehen, denn auch hierzulande hat Disney keine Konkurrenz, wenn es um Rechte an den Marvel-Serien geht.

Wird es neue Staffeln von Daredevil und Co bei Disney+ geben?

Hawkeye und Kate Bishop kämpfen gegen den Kingpin? | Folge 3 Recap

Etwas nebulöser ist, ob auch die Geschichten von Daredevil und Jessica Jones weitergehen. Daredevil trat bereits als Anwalt in Spider-Man: No Way Home auf, Schurke King Pin in der Disney+-Marvel-Serie Hawkeye *. Dare Devil-Darsteller Charlie Cox deutete zuletzt an , Marvel habe Pläne mit seiner Figur. Lest hier Hintergründe dazu nach.

Konkret ist das alles aber nicht. Da hilft nur abwarten.

