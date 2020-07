Nach Cursed bei Netflix: Gleich 7 Fantasy-Geschichten werden gerade verfilmt

Netflix' Cursed beweist einmal mehr: Das Fantasy-Genre greift gern auf Romanvorlagen zurück. 7 weitere im Moment verfilmte Fantasy-Bücher solltet ihr auf dem Schirm haben.

Harry Potter mag einer der berühmtesten Vertreter sein, aber das Spektrum der Fantasy-Literatur ist groß. In letzter Zeit gab immer wieder Verfilmungen fantastischer Bücher.

Zuletzt erzählte bei Netflix' Cursed - Die Auserwählte die Legende von König Arthur neu. Weitere magische Produktionen stehen als Serien und Fantasyfilme 2020 vor der Tür.

Das wird ein Fest: Kommende Fantasy-Buchverfilmungen nach Cursed

Wir stellen euch 7 Adaptionen fantastischer Vorlagen vor. Vielleicht hab ihr ja Lust, die Romane zu lesen, bevor die Geschichten als Film oder Serie erscheinen. Auch für Fantasy-Fans ohne Lese-Ambitionen lohnt sich aber der Blick voraus.

© Netflix Cursed

Hier findet ihr Fantasy-Geschichten mit Buchvorlagen, die kurz vor der Veröffentlichung stehen oder sich mitten in der Produktion befinden. Also Filme und Serie, die uns dieses oder spätestens nächstes Jahr erwarten.

Fan von Graphic Novels? 8 Comic-Verfilmungen starten bald bei Netflix



1. Cursed: Eine blutige Netflix-Serie im Fantasygewand

Statt König Arthur tritt in Cursed - Die Auserwählte Nimue (Katherine Langford) in den Vordergrund. Als Lady of the Lake will sie ihr verfolgtes Feenvolk beschützen, indem sie ein magisches Schwert zum Zauberer Merlin bringt. Doch der hat ganz eigene Pläne und Absichten.

Cursed - S01 Trailer 2 (Deutsch) HD

2. Artemis Fowl: Bewaffnete Elfen und kindliche Genies bei Disney+

Als der Vater des 12-jährigen Artemis Fowl verschwindet, setzt der irische Junge alles daran, ihn zurückzubringen. Auch wenn der Antiheld sich dafür als Kidnapper mit der gesamten Unterwelt voll technologisch weit entwickelter Elfen, Zwerge, Kobolde, Zentauren und Trolle anlegen muss.

Artemis Fowl - Trailer (Deutsch) HD

3. The Green Knight: Kino-Fantasy mit Rittern und Monstern

David Lowerys The Green Knight ist nach Netflix Cursed schon die zweite Verfilmung eines Buches, die sich in die beliebte Ritter-Welt von König Arthur begibt. Hier rückt allerdings Tafelrunden-Mitglied Sir Gawain (Dev Patel) in den Fokus, der sein Können beweisen will, indem er dem gefährlichen übernatürlichen Grünen Ritter den Kopf abschlägt.

Green Knight - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Basiert auf : Sir Gawain und der grüne Ritter * (spätes 14. Jahrhundert), ohne bekannten Autor

: * (spätes 14. Jahrhundert), ohne bekannten Autor Veröffentlichung: Kinostart voraussichtlich Ende 2020

4. The Witches: Hexenwerk und Mäuse-Verwandlungen als Remake im Kino

The Witches legt den Kinderbuchklassiker neu auf, der bereits 1990 als Hexen hexen verfilmt wurde. Darin begegnet ein 7-jähriger Junge echten Hexen, die nichts so sehr hassen wie Kinder. Doch auch in eine Maus verwandelt muss Luke den Kampf gegen sie noch aufnehmen.

© Warner Bros. Fantasy-Grusel: Hexen hexen - die 1990er Verfilmung

Basiert auf : Hexen hexen * (1983) von Roald Dahl

: * (1983) von Roald Dahl Veröffentlichung: voraussichtlich Ende 2020 oder Anfang 2021 im Kino

5. Wendy: Peter Pan als Romanverfilmung neu interpretiert

Die Peter Pan-Geschichte des fliegenden Jungen, der nicht erwachsen werden will, wurde unzählige Male erzählt. In Wendy rückt Regisseur Benh Zeitlin (Beasts of the Southern Wild) das Mädchen der Geschichte in den Mittelpunkt und stattet die Fantasiewelt mit mysteriösem Blütenstaub mit einem zerstörten Ökosystem aus.

Wendy - Trailer (Englisch) HD

Basiert auf: Peter Pan * (1928) von J.M. Barrie

* (1928) von J.M. Barrie Veröffentlichung: voraussichtlich Ende 2020 im Kino

7. Come Away: Ein Märchen-Mash-up mit Angelina Jolie

Come Away reicht es nicht, sich nur von einem Romanklassiker inspirieren zu lassen: In einem Fantasy-Mix werden hier die Geschichten von Peter Pan und Alice im Wunderland vermischt zu einer Vorgeschichte für beide Figuren verschmolzen. Stars wie David Oyelowo, Michael Caine, Gugu Mbatha-Raw und Angelina Jolie mischen dabei mit.



© Batrax Entertainment Neue Buchverfilmung 2020: Alice in Come Away

Basiert auf: Alice im Wunderland * (1865) von Lewis Carroll und Peter Pan * (1928) von J.M. Barrie

* (1865) von Lewis Carroll und * (1928) von J.M. Barrie Veröffentlichung: bereits fertiggestellt und auf dem Sundance Filmfestivals gezeigt, deutsche Veröffentlichung noch unbekannt

7. Shadow and Bone bei Netflix: Ein neues Fantasy-Universum mit riesigem Potenzial

Buchkenner des sogenannten "Grishaverse" hyperventilieren schon, wenn nur der Name der von Netflix verfilmten Serie Shadow and Bone fällt. Die Bücher über eine russisch angehauchte Fantasy-Welt mit einer bedrohlichen Schattenregion voller Monster, Herrschaftskämpfen und einer Kartographin, die eine ungeahnte Macht in sich entdeckt, haben eine leidenschaftliche Fangemeinde.

© Macmillan / Netflix Die Besetzung von Shadow and Bone - bald bei Netflix

8. The Wheel of Time: Das Rad der Zeit punktet bei Amazon als mittelalterliche Fantasy

Mit The Wheel of Time verfilmt Amazon den ersten Band der insgesamt 14 Romane umfassenden Rad der Zeit-Reihe. In der Fantasy-Großproduktion bricht eine Gruppe im Kampf gegen den bösen "Dark One" auf, um die Königreiche zu mobilisieren. Einer von ihnen ist der Auserwählte, der den mächtigen Gegner als wiedergeborener Drache besiegen könnte.



© Tor Books Buch-Cover von The Wheel of Time 1

Basiert auf: Die Suche nach dem Auge der Welt * von Robert Jordan

* von Robert Jordan Veröffentlichung: voraussichtlich 2021 bei Amazon Prime

Das sind die unmittelbarsten Fantasy-Produktionen. Auf andere Projekte wie die HBO-Serie House of the Dragon als Verfilmung von George R.R. Martins Game of Thrones-Spin-off Feuer und Blut * müssen wir wohl noch etwas länger warten.

Ob die Adaptionen am Ende gelungen sind, kann nur die Zeit zeigen. Doch die meisten der Bücher erfreuen sich enormer Beliebtheit. Selbst, wenn euch die Umsetzung nicht gefällt, lohnt sich also jetzt schon ein Blick in die Romane.



Podcast zu jüngeren und noch kommenden Fantasy-Serien

Jenny, Andrea und Esther diskutieren in dieser Streamgestöber-Folge, wie sich His Dark Materials im Fantasy-Boom schlägt und welche Serien uns sonst noch erwarten.

Der Hype für die kommende Der Herr der Ringe-Serie ist zum Beispiel nur allzu real: 250 Millionen Dollar hat Amazon alleine für die Rechte am Herr der Ringe-Universum investiert, um eine Serie in J.R.R. Tolkiens Mittelerde produzieren zu können. Die Hoffnungen für den Fantasy-Blockbuster im Serienformat sind groß.

Welche der genannten Fantasy-Verfilmung könnt ihr kaum erwarten?