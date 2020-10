Game of Thrones-Prequel: House of the Dragon hat richtig viel Potenzial

Game of Thrones ist vorbei, die nächste Serie aus Westeros ist schon in Arbeit: House of the Dragon. Im Podcast sprechen wir über die Besetzung, die Handlung und das Potenzial der Serie.

Game of Thrones war ein Serienphänomen. Doch lässt sich dieser Erfolg wiederholen? Die Prequel-Serie House of the Dragon wird es versuchen. Sie kehrt zurück in George R.R. Martins Welt aus dem Lied von Eis und Feuer. Doch kann sie einen ähnlichen Hype wie GOT entfachen? Und was wissen wir überhaupt über die Handlung der Serie?

In der neuen Folge von Streamgestöber diskutiere ich mit Moviepilots Streaming-Experte Hendrik Busch über die Herausforderungen von House of the Dragon. Dabei finden wir erstaunlich viel Potenzial in der Grundidee der Serie und formulieren auch einige Wünsche für die Zukunft.

Jetzt reinhören: Wie gut wird House of the Dragon?

00:01:20 - Auf ins Streamgestöber

00:10:11 - House of the Dragon, die neue Game of Thrones-Serie

00:34:57 - Casting und Handlung der Serie: Was ist bekannt?

00:52:30 - Blockbuster oder Kammerspiel: Was kommt auf uns zu?

House of the Dragon eifert dem Game of Thrones-Hype nach

Das Ende von Game of Thrones nach der 8. Staffel markierte den Anfang neuer GOT-Serien. Gleich fünf Ideen schickte HBO ins Rennen. Eine Pilotfolge für den Spin-off The Long Night wurde mit Naomi Watts gedreht. Dieser konnte sich nicht durchsetzen. Stattdessen bestellte der US-Sender 1. Staffel von House of the Dragon.

Holt euch George R.R. Martins Feuer und Blut *, die Vorlage von House of the Dragon.

Die unter anderem von George R.R. Martin kreierte Idee reist rund 300 Jahre zurück in die Vergangenheit, als die Targaryens erstmals die Herrschaft über die Sieben Königreiche an sich rissen. Mit ihren Drachen natürlich.

© HBO Das Logo der Serie

Ohne die geflügelten Kreaturen kann Game of Thrones offenbar nicht mehr existieren. Deswegen stellt sich auch die Frage, ob die Serie eher den früheren oder späteren Game of Thrones-Folgen entsprechen wird. Kommt da ein komplexes Kammerspiel voller Ränke auf uns zu oder ein aufwendiger Blockbuster mit feurigen Effekten? Und reicht das eine oder andere in der gegenwärtigen Serienlandschaft, um einen Hype zu entfachen?

Die Handlung von House of the Dragon hat richtig viel Potenzial

Mit der Besetzung von Paddy Considine als Viserys I. erhalten wir einen konkreten Hinweis auf die Handlung. Denn dieser gütige König ist der Ausgangspunkt eines furchtbaren Bürgerkriegs mit poetischem Namen: der Tanz der Drachen.

Dieser blutige Tanz konkurrierender Targaryen-Geschwister birgt erstaunlich viel Potenzial. Das gilt besonders für jene Zuschauer, die an Game of Thrones nicht nur die Drachen und Schlachten lieben, sondern die tragischen Schicksale, hinterhältigen Intrigen und faszinierenden Figuren. Warum wir den Tanz der Drachen so spannend finden und welche Figuren darin besonders wichtig sind, erfahrt ihr im Podcast.

© Moviepilot Jenny und Hendrik sprechen über House of the Dragon

Die Podcast-Stimmen: Jenny Jecke (@gafferlein ) und Hendrik Busch (@hokkaidokuerbis ).

Podcast-Nachschub für Fantasy- und Historien-Fans

Für alle Fans von Game of Thrones, Fantasy oder epischen Storys haben wir weitere passende Streamgestöber-Folgen:

Was erwartet ihr von der neuen Game of Thrones-Serie?