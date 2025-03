Game of Thrones-Star Peter Dinklage mutiert in Sci-Fi-Film zum Ekel-Monster: Bilder enthüllen ihn in widerlicher Pracht

Seine zahmen Game of Thrones-Narben waren nichts, wenn man Peter Dinklage jetzt im Sci-Fi-Remake The Toxic Avenger als Mutant mit hohem Ekel-Faktor sieht.

Wem Marvels Avengers zu brav sind, der freut sich stattdessen auf The Toxic Avenger. In dem Remake des 80er-Jahre-Exploitation-Films Atomic Hero spielt Game of Thrones-Star Peter Dinklage einen Hausmeister, der nach einem Giftunfall zu einem abstoßenden "Helden" mutiert. Jetzt enthüllten Bilder erstmals die ganze Bandbreite seiner Ungeheuer-Transformation.

Seht Peter Dinklage als Sci-Fi-Kreatur in The Toxic Avenger

Atomic Hero – The Toxic Avenger aus dem Jahr 1984 genießt als B-Movie mittlerweile den Ruf einer Kult-Trash-Perle, die sich voll in ihre Widerlichkeit lehnt. Klar, dass die Neuauflage von Macon Blair dem in nichts nachstehen wollte. Nachdem der erste Einblick vor anderthalb Jahren Peter Dinklages Transformation nur per Silhouette andeutete, wurde nun gleich zwei Bilder seines monströsen Rächers enthüllt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hausmeister Winston Gooze (Peter Dinklage) verwandelt sich in The Toxic Avenger nach einem Unfall mit radioaktivem Giftmüll in den titelgebenden Mutanten, der mit seinem Wischmopp kämpfend auf eigene Faust u.a. gegen Gangster und korrupte Chefs vorgeht. Zugleich versucht er aber auch, die Beziehung zu seinem Sohn zu retten.

Der Game of Thrones-Star ist nicht der einzige, der in der Ekel-Komödie The Toxic Avenger Mut zur Hässlichkeit beweist. Auch das erste Bild von Co-Star Elijah Wood rief für den Herr der Ringe-Star schon Gollum-Vergleiche wach.

Wann startet der Sci-Fi-Horror-Film The Toxic Avenger?

Obwohl The Toxic Avenger schon länger fertiggestellt ist und 2023 auf dem Fantastic Fest uraufgeführt wurde, hatte der Film lange Schwierigkeiten, einen Verleih zu finden – laut World of Reel wohl wegen seiner expliziten grafischen Darstellungen, die ihn "unvermarktbar" machten. Aber hat vielleicht der Erfolg von The Substance die Hemmschwelle gesenkt?

Im Januar 2025 sicherte sich mit Cineverse nämlich doch noch eine Firma die Vertriebsrechte, sodass in den USA jetzt ein Kinostart am 29. August 2025 angesetzt wurde. Was das für die Auswertung auf dem deutschen Markt bedeutet, ist leider aktuell nicht bekannt. Hierzulande haben wir noch kein Startdatum.