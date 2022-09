Game of Thrones-Star versteckt sich in neuster House of the Dragon-Folge: Habt ihr ihn entdeckt?

In der 3. Folge von House of the Dragon versteckt sich ein Darsteller aus Game of Thrones, aber das ist leicht zu übersehen. Wen er spielt, erfahrt ihr hier.

Die neue Fantasy-Serie House of the Dragon spielt zwar im Universum von Game of Thrones, aber 200 Jahre vor den Ereignissen. Auftritte von Cast-Mitgliedern aus GOT sind deswegen so gut wie ausgeschlossen. Ein Schauspieler spielt aber in beiden Serien mit und in Folge 3 von House of the Dragon hat er seinen ersten Auftritt.

Ein Game of Thrones-Veteran spielt die Lannister-Zwillinge

Jefferson Hall spielt in House of the Dragon die Zwillinge Jason und Tyland Lannister. Die Vorfahren von Cersei, Jaime und Tyrion haben in der dritten Folge, Second of His Name, ihren Auftritt. Das Brüderduo war natürlich nicht in GOT zu sehen, also wen hat er da verkörpert?

Jefferson Hall in House of the Dragon

© HBO Jefferson Hall in house of the Dragon

In der ersten Staffel von Game of Thrones spielte Jefferson Hall Ser Hugh of the Vale bzw. vom Grünen Tal. Das war der Knappe der verstorbenen Hand des Königs, Jon Arryn. Bei der Untersuchung der Todesumstände stößt Ned Stark (Sean Bean) in Folge 4 (Krüppel, Bastarde und Zerbrochenes) auf den eingebildeten Hugh. Der hat allerdings kein langes Leben. Denn beim anschließenden Turnier wird er vom Mountain Gregor Clegane mit einer Lanze getötet, vermutlich um die Hintergründe von Arryns Tod zu vertuschen.

Jefferson Hall in Game of Thrones

© HBO © HBO Jefferson Hall in Game of Thrones

Für Jefferson Hall ist der Auftritt in House of the Dragon also eine Art Upgrade. Jason Lannister ist immerhin der Herr von Casterly Rock und Oberhaupt der Familie und sein jüngerer Bruder Tyland kann sich auch nicht beklagen. Jason bemüht sich um die Hand von Rhaenyra Targaryen, aber schindet nicht sonderlich viel Eindruck. Dafür hat die Doppelrolle einen großen Vorteil gegenüber seinem GOT-Auftritt: Die beiden Lannister-Brüder überleben ihre Episode. Wir werden sie wiedersehen.



Daher kennt ihr Jefferson Hall noch

Der englische Schauspieler aus Coventry arbeitet schon seit Jahren vor der Kamera. In den ersten drei Staffeln der Historienserie Vikings gab er Ragnars Freund und loyalen Gefolgsmann Torstein.

© History Vikings

Außerdem hatte er Nebenrollen in Star Wars 7: Das Erwachen der Macht, Taboo mit Tom Hardy und Halloween. Nach einem Auftritt in Tenet hat Hall erneut mit Christopher Nolan gearbeitet und wird im Juli nächsten Jahres in dessen Atombombenfilm Oppenheimer auftreten. Darin spielt er Haakon Chevalier, einen Professor und guten Freund von Wissenschaftler Robert Oppenheimer (Cillian Murphy).

Die 4. Folge von House of the Dragon wird am 12. September veröffentlicht und trägt den Originaltitel King of the Narrow Sea.

