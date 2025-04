Das Fantasy-Horror-Epos Blood & Sinners überrascht mit zwei Szenen nach dem Abspann. Hier erfahrt ihr alles über die große Enthüllung am Ende des ungewöhnlichen Vampirfilms.

Mit Blood & Sinners läuft seit dieser Woche der neue Film von Black Panther-Regisseur Ryan Coogler in den deutschen Kinos. Was auf den ersten Blick wie ein Historiendrama in der Jim-Crow-Ära wirkt, nimmt schnell übernatürliche Züge an. Ehe sich die Zwillinge Smoke und Stack versehen, stehen Vampir vor der Tür ihrer Juke-Bar.

Bereits der Trailer zu Blood & Sinners hat den wilden Fantasy-Horror-Mix verraten. Doch damit sind längst noch nicht alle Geheimnisse ausgesprochen. Cooglers Film wartet mit einigen düsteren Wendungen auf und überrascht nach dem Einsetzen des Abspanns sogar mit zwei Szenen, die uns zurück in die Welt des Films bringen.

In diesem Artikel erklären wir:

Das Ende von Blood & Sinners

Die Mid-Credit-Szene von Blood & Sinners

Die Post-Credit-Szene von Blood & Sinners

Ab hier folgen harte Spoiler!

Das blutrünstige Ende von Blood & Sinners erklärt

Blood & Sinners endet in einem verheerenden Blutvergießen, bei dem mehr und mehr der Gäste in der Juke-Bar von Vampir Remmick (Jack O'Connell) und seiner Gefolgschaft gebissen werden. So verwandelt sich nicht nur Mary (Hailee Steinfeld) in eines der kalten Wesen. Auch Smokes Zwillingsbruder Stack (beide gespielt von Michael B. Jordan) wechselt die Seiten, bis es zur Konfrontation zwischen den beiden kommt.

Beim Kampf im Morgengrauen sieht es so aus, als würde Smoke seinen Bruder töten, um Sammie (Miles Caton), dem einzigen weiteren Überlebenden, zur Flucht zu verhelfen. Sammie rennt daraufhin in die Kirche zu seinem Vater, womit der Film wieder zu seinem Prolog zurückkehrt. Smoke rüstet sich derweil zum Kampf, um sich an den Ku-Klux-Klan -Mitgliedern zu rächen, die ihm und Stack die Scheune verkauft haben.

Das passiert in der Mid-Credit-Szene von Blood & Sinners

Kurz vor Ende des Films sehen wir einen älteren Mann, der auf der Bühne steht und Gitarre spielt. Verkörpert wird er von Buddy Guy, der tatsächlich ein Blues-Musiker ist. Wie die Mid-Credit-Szene von Blood & Sinners enthüllt, handelt es sich hierbei um die ältere Version von Sammie, der nach den traumatischen Ereignissen im Oktober 1932 eine Karriere als Musiker angetreten hat. Nun schreiben wir Oktober 1992.

Der gealterte Sammie sitzt nach einem Auftritt in einer Bar, als es plötzlich heißt, dass zwei Gäste trotz der späten Stunde noch hineingebeten werden wollen. Zuerst denkt sich Sammie nichts, dann lässt ihn die Wortwahl aufhorchen. Nur Vampire wollen hineingebeten werden – es handelt sich um Stack und Mary, die offenbar beide noch am Leben sind. Wie sich herausstellt, hat Smoke seinen Bruder doch nicht getötet.

Stack bietet Sammie an, ihn ebenfalls in einen Vampir zu verwandeln, doch der lehnt das zuvorkommende Angebot dankend ab. Entgegen der aufgebauten Spannung endet die Mid-Credit-Szene friedlich, geradezu versöhnlich. Sammie sagt, dass er ein langes, erfülltes Leben hatte, in dem er seiner Leidenschaft, dem Blues, folgen konnte. Daraufhin verabschieden sich Stack und Mary freundlich von ihm und gehen.

Das passiert in der Post-Credit-Szene von Blood & Sinners

Ganz am Ende des Abspanns kehren wir nochmal ins Jahr 1932 zurück, wo die junge Version von Sammie in der Kirche sitzt und auf der Gitarre spielt. Hierbei handelt es sich allerdings mehr um einen stimmungsvollen Ausklang des Films als um eine Fortsetzung der Geschichte wie im Fall der unerwarteten Mid-Credit-Szene.

Blood & Sinners läuft seit dem 17. April 2025 im Kino.