Geheimer Star Wars-Film von Marvel-Chef: Jetzt wissen wir mehr über das Projekt

Marvel-Mastermind Kevin Feige bringt einen neuen Star Wars-Film ins Kino. Nun erreichen uns die ersten Details zu dem geheimnisvollen Projekt.

In Zukunft erwarten uns nicht nur zahlreiche Star Wars-Serien auf Disney+. Auch auf der großen Leinwand wird die Sternensaga ausgebaut. Da wäre etwa Rogue Squadron von Patty Jenkins und das Star Wars-Projekt von Taika Waititi. Darüber hinaus entwickelt Marvel-Chef Kevin Feige einen geheimnisvollen Film in der weit entfernten Galaxis.

Loki-Schöpfer schreibt Kevin Feiges Star Wars-Film

Trotz des großen Namens wissen wir so gut wie nichts über den kommenden Blockbuster. Deadline wartet dafür mit einer umso spannenderen Infos auf: Kevin Feiges Star Wars-Film hat einen Drehbuchautor gefunden. Es handelt sich um Michael Waldron. Der ist bisher recht unbekannt, kann aber einige Credits vorweisen.



Waldron hat sich als Drehbuchautor der verrückten Animationsserie Rick and Morty einen Namen gemacht. Danach wechselte er ins Marvel Cinematic Universe. Er ist einer der zwei Drehbuchautoren, die momentan an der Doctor Strange-Fortsetzung schreiben. Zudem steht er als Creator hinter der Loki-Serie mit Tom Hiddleston.

Hier könnt ihr euch den ersten Trailer zu Loki anschauen:

Loki - S01 Trailer (English) HD

Aus dem Deadline-Bericht geht hervor, dass sich bereits eine 2. Staffel von Loki in der Entwicklung befindet, obwohl die Serie erst im Mai auf Disney+ startet. Das spricht für einen großen Vertrauensvorschuss seitens Disney. Da dürfen wir gespannt sein, welche Ideen Waldron ins Star Wars-Universum bringt.

Wann kommt Kevin Feiges Star Wars-Films ins Kino?

Kevin Feiges Star Wars-Film hat noch keinen Kinostart. Es ist davon auszugehen, dass das Projekt in weiter Ferne liegt. Das nächste Leinwandabenteuer in der weit entfernte Galaxis findet im Dezember 2023 in Form von Rogue Squadron statt. Danach können wir nur spekulieren, wie Star Wars im Kino weitergeht.

Der Fokus des Franchise liegt aktuell auf Disney+. Zehn neue Filme und Serien werden in den nächsten Jahren exklusiv auf dem Streaming-Dienst veröffentlicht. Es handelt sich um folgende Titel:

Star Wars: Obi-Wan Kenobi (Realserie)



Star Wars: Andor (Realserie)



Star Wars: Lando (Realserie)



Star Wars: The Acolyte (Realserie)



Star Wars: The Book of Boba Fett (Realserie)



Star Wars: Ahsoka (Realserie)



Star Wars: Rangers of the New Republic (Realserie)



Star Wars: The Bad Batch (Animationsserie)



Star Wars: Visions (Animationsserie)



Star Wars: A Droid Story (Animationsfilm)

Darüber hinaus kehrt The Mandalorian mit einer 3. Staffel zurück.

