Geheimnisvolle Marvel-Figur: Bill Murray macht dem nächsten Thanos im MCU Konkurrenz

Jonathan Majors' Kang galt bisher als großer Bösewicht in der Marvel-Fortsetzung Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Wie sich nun herausstellt, hätte Schauspiellegende Billy Murray da ein Wörtchen mitzureden.

In der Marvel-Serie Loki wurde eine spannende Figur eingeführt, die das Potential besitzt, der nächste Thanos im Marvel Cinematic Universe zu werden. Die Rede ist von Kang the Conquerer, dem großen Multiversums-Bösewicht, der von Jonathan Majors verkörpert wird und demnächst auch in Ant-Man and the Wasp: Quantumania auftaucht.

Entdeckt das Marvel Cinematic Universe auf Disney+ Zu Disney+ Jetzt Abo sichern

Kang scheint jedoch nicht der einzige Bösewicht in der Fortsetzung zu sein. Seit Längerem ist bekannt, dass Bill Murray eine Rolle im neuen Ant-Man-Abenteuer an Land gezogen hat. Nun gibt der Schauspieler einen ersten Hinweis, welcher Natur seine geheimnisvolle Marvel-Figur ist: "Meine Superkraft ist, dass ich ein Bösewicht bin!"

Marvel-Fortsetzung: Wen spielt Bill Murray in Ant-Man 3?

Das Zitat stammt aus The Eli Manning Show , bei der Murray kürzlich zu Gast war. Sehr viel tiefer dringt das Gespräch nicht zu seinem Marvel-Auftritt vor. Anlass zur Spekulation geben Murrays Worte trotzdem: Ist er wirklich ein Bösewicht oder war seine Antwort nur ein Scherz? Und wenn ja, in welchem Verhältnis steht er zu Kang?

Hier könnt ihr den Trailer zur Loki-Serie schauen:

Loki - Trailer 2 (Deutsch) HD

Denkbar wäre, dass Murray eine komödiantische Figur in der Tradition von Jeff Goldblums Grandmaster in Thor 3: Tag der Entscheidung spielt. Dieser tritt durchaus antagonistisch gegenüber den Hauptfiguren auf, schlussendlich nimmt er aber keine entscheidende Rolle für die große Handlung des Films ein.

Bei The Illuminerdi gibt es sogar einen konkreten Namen, der mit Murray und Ant-Man and the Wasp: Quantumania in Verbindung gebracht wird: Krylar. Hierbei handelt es sich um eine Marvel-Figur, die erst einen einzigen Auftritt in den Comics hatte, nämlich in der 156. Ausgabe von The Incredible Hulk im Jahr 1962.

Allein diese Kuriosität passt perfekt zu Murrays Image. Krylar selbst ist nicht weniger abgefahren. Der grünhäutige K'aitianer stammt von dem Planeten K'ai, der sich in einem Mikroversum befindet und über fortschrittliche Technologie verfügt. Wo Loki, Doctor Strange und Co. aktuell das Multiversum erforschen, beleuchtet der nächste Ant-Man-Film das MCU aus mikroskopischer Perspektive.

Podcast: Die besten Serienstarts im Januar 2022

Ihr seid auf der Suche nach frischen Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Januar bei Netflix, Disney+ und Co. streamen könnt, findet ihr hier in der Monatsvorschau des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob Serien-Rückkehrer wie Snowpiercer und Euphoria, das Horror-Spektakel Chucky, die abgedrehte Marvel-Serie Hit-Monkey oder die neue Harry Potter-Quiz-Show: Wir haben stellen euch die 20 großen Serien-Highlights des Monats vor.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Freut ihr euch auf Bill Murrays MCU-Auftritt in Ant-Man 3?