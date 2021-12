Von WandaVision bis Hawkeye: Die besten Marvel-Serien 2021 im Ranking

Dieses Jahr expandierte das Marvel Cinematic Universe mit gleich fünf (!) neuen Serien auf Disney+. Doch welche war die beste? Wir haben ein Ranking mit allen neuen MCU-Serien 2021 erstellt.

Marvel-Serien gibt es nicht erst seit diesem Jahr. Dennoch durften wir 2021 den Beginn einer neuen Ära bezeugen: Mit WandaVision startete die erste von Marvel Studios produzierte Serie auf Disney+. Damit ging vor allem ein Versprechen einher: Die neuen MCU-Serien sind deutlich mehr mit den Ereignissen der Kinofilme verknüpft.

Wo früher eine klare Trennlinie zwischen Kino und Fernsehen existierte, weichen WandaVision und Co. die Grenzen auf. Die neuen MCU-Serien bringen vertraute Gesichter zurück und wirken sich auf die Filme aus, wie aktuell zum Beispiel Spider-Man: No Way Home und die Integration des Multiversums beweist.

Das grundlegende Versprechen der neuen Marvel-Serien wurde damit eingelöst. Doch welche ist die beste geworden? Wir haben uns innerhalb der Moviepilot-Redaktion zusammengesetzt und die fünf neuen MCU-Serien in eine Reihenfolge gebracht.

Die besten Marvel-Serien 2021 Platz 5: What If...?

What If...? - S01 Trailer (Deutsch) HD

What If...? zehrt von allen Möglichkeiten des Multiversums und ist trotzdem die größte Enttäuschung geworden. Die meisten Episoden spielen bekannte MCU-Geschichten mit vertauschten Rollen nochmal im Schnelldurchlauf nach, während die Animationen weit hinter den Möglichkeiten zurückbleiben. What If...? hätte der Spider-Man: A New Universe des MCU werden können. Am Ende überzeugten jedoch nur einzelne Momente wie etwa die tragische Doctor Strange-Episode.

Die besten Marvel-Serien 2021 Platz 4: The Falcon and the Winter Soldier

The Falcon and The Winter Soldier - S01 Trailer (Deutsch) HD

In The Falcon and The Winter Soldier wird über den Verlauf von sechs Episoden das Vermächtnis von Captain America diskutiert. Die Ambition der Serie ist bemerkenswert, schlussendlich verirrt sie sich aber in unausgegorenen Handlungssträngen und gerät besonders auf den letzten Metern ins Stolpern. Sam Wilsons Hadern, den ikonischen Schild anzunehmen, sorgte dennoch für ein paar der emotionalsten MCU-Momente des Jahres. Und dann wäre da noch Daniel Brühls tanzender Zemo.

Die besten Marvel-Serien 2021: Platz 3: Hawkeye

Hawkeye - S01 Trailer (Deutsch) HD

Marvels Hawkeye-Serie begeistert mit ihrem Setting: Wir finden uns im verschneiten New York zur Weihnachtszeit wieder, während die sechs Episoden den Countdown zum großen Fest herunterzählen. Die größte Entdeckung ist Hailee Steinfelds Kate Bishop, die das MCU mit einer ähnlichen Energie aufmischt wie Florence Bugh in Black Widow. Hawkeye ist eine charmante Serie, die von der Buddy-Dynamik zwischen Clint und Kate lebt und die besinnliche Weihnachtszeit mit reichlich Action crasht.

Die besten Marvel-Serien 2021: Platz 2: Loki

Loki - Trailer 2 (Deutsch) HD

Der heimliche Doctor Who unter den Marvel-Serien: In Loki zeigt sich das MCU von seiner fantasievollen Seite und entführt uns in ein aufregendes Abenteuer, das in der Ankunft des Multiversums mündet. Ein grandioser Cast (Tom Hiddleston! Owen Wilson!! Gugu Mbatha-Raw!!!) vereint sich mit cleveren Dialogen und einer mitreißenden wie berührenden Geschichte. Loki ist eine extrem unterhaltsame Spurensuche voller unerwarteter Ereignisse durch die entlegenen Winkel des gigantischen Marvel-Kosmos.

Die besten Marvel-Serien 2021 Platz 1: WandaVision

WandaVision - S01 Mid-Season Trailer (English) HD

Die beste Marvel-Serie 2021 ist für uns eindeutig WandaVision. Der verspielte wie tragische Streifzug durch die Sitcom-Geschichte gehört zu den besten Dingen, die das MCU je hervorgebracht hat. Wir tauchen in Schwarz-Weiß-Bilder ein, reflektieren das Vergangene und entdecken in verschiedenen Realitäten Wandas Trauma. Keine andere MCU-Serie hat so gut von ihrer episodischen Struktur Gebrauch gemacht: Es war eine Freude, von Woche zu Woche die Geheimnisse von Westview zu entdecken.

Wie sieht euer Ranking der MCU-Serien 2021 auf Disney+ aus?