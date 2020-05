Geheimtipp auf Amazon Prime: Fiese Chaoskomödie mit Spider Man-Star

In Liebe und andere Kleinigkeiten bei Amazon Prime beweist Tobey Maguire mit Bravour, dass er nicht länger nur die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft ist.

Während Tobey Maguire in Sam Raimis Spider-Man-Trilogie noch für Recht und Ordnung sorgen durfte, stürzt er seine Nachbarschaft in Liebe und andere Kleinigkeiten süffisant ins Chaos. Die schwarze Komödie, die nun auf Amazon Prime zur Verfügung steht, ist eine echte Entdeckung

Nur 70.000 Kinobesucher, aber jetzt bei Amazon Prime

Der unglücklich gewählte deutsche Titel setzt eine Marketingstrategie des Schreckens fort, die in den Vereinigten Staaten bereits ihren Anfang nahm. Die berühmt-berüchtigten Weinstein Brüder haben dieses heimtückische Juwel von unangepasster Chaoskomödie nahezu geflissentlich gegen die Wand gefahren, weil sie schlicht und ergreifend nicht wussten, wie sie dieses vermarkten sollten. Am Ende brachte es der Film auf knapp 70.000 Kinobesucher.

Definitiv keine RomCom: Darum geht es in Liebe und andere Kleinigkeiten

Im Mittelpunkt der Geschichte steht der Gynäkologe Jeff (Tobey Maguire). Obwohl dieser ein schönes Eigenheim hat, mit einer attraktiven Frau (Elizabeth Banks) verheiratet ist, mit der einen engellockigen Sohn hat, steht er mitten in einer Lebenskrise. Zehn Jahre Ehe haben eben ihre Spuren hinterlassen, vor allem, wenn im Bett schon lange Flaute herrscht.

© Tiberius Liebe und andere Kleinigkeiten

Um seiner Unzufriedenheit etwas entgegenzusteuern, versucht er, neuen Pepp in seinen Alltag zu bringen und entscheidet sich dazu, eine Affäre mit seiner Nachbarin (Laura Linney) zu beginnen. Daraufhin nimmt das Chaos in Form von Waschbären, vergifteten Katzen, Organspenden und unerwarteten Todesfällen seinen Lauf.

Das Schöne an Liebe und andere Kleinigkeiten ist, mit welch zuweilen irritierender Süffisanz sich Regisseur und Drehbuchautor Jacob Estes daran abarbeitet, das oberflächliche Bilderbuchidyll der hiesigen Vorstadt in seine Einzelteile zu zerlegen. Wenn der neue Rollrasen eines gnadenlos untervögelten Mannes nun mal in Gefahr ist, bleibt zwangsläufig kein Stein auf dem anderen.

Spider-Man von einer anderen Seite: Tobey Maguire brilliert als Teilzeitarschloch

Jacob Estes gelingt es dabei nicht nur, Tobey Maguire zu seiner womöglich besten, definitiv aber seiner widerborstigsten Karriereleistung zu bringen. Er schafft es auch, seine ganz und gar kuriose Abrechnung mit der amerikanischen Kleinstadtbigotterie niemals belehrend zu formulieren, sondern die Bösartigkeit im Umgang mit den Charakteren in einen skurrilen Tanz auf dem Drahtseil überführen.

Liebe und andere Kleinigkeiten möchte es seinem Publikum nicht einfach machen – und genau darin liegt seine große Klasse. Die zynische Komödie bringt den Mut auf, seine Protagonisten in ihren Eigenwilligkeiten abzuholen und über eine Laufzeit von etwas mehr als 100 Minuten in diesem Zustand zu belassen. Das sorgt genau dann für faszinierende Verwirrung, wenn man längst nicht mehr weiß, ob man angesichts der Vorkommnisse überhaupt noch lachen darf.

Liebe und andere Kleinigkeiten steht aktuell auf Amazon Prime zur Verfügung.

