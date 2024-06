Geht Kevin Costners großer Traum in Flammen auf? Neues Western-Epos steht vor überraschendem Hindernis

Ende Juni startet Kevin Costners neues Western-Epos Horizon in den US-Kinos. Jetzt gibt es eine erste Box Office-Prognose, die nicht gerade positiv stimmt.

Für das kommende Western-Epos Horizon hat Yellowstone-Star Kevin Costner alles auf eine Karte gesetzt. Der Schauspieler hat nicht nur die Hit-Serie von Taylor Sheridan hinter sich gelassen, sondern knapp die Hälfte des Budgets für den neuen Film aus eigener Tasche bezahlt.

In den USA startet Horizon, der der erste Teil von mehreren geplanten Filmen einer Saga werden soll, Ende Juni in den Kinos. Vorab ist jetzt die erste Box Office-Prognose erschienen, die ein düsteres Einspielergebnis vorhersagt.

Kevin Costners Western-Traum könnte finanziell enttäuschen

Wie der Hollywood Reporter berichtet, könnte Costners neuer Film über das amerikanische Startwochenende vom 28. bis 30. Juni gerade einmal 12 Millionen Dollar einspielen. Das wäre ein viel zu niedrige Summe für Horizon, der ohne zusätzliches Marketing alleine 100 Millionen Dollar gekostet hat. Hierbei handelt es sich allerdings um eine Einschätzung, die noch keine korrekte Angabe des wirklichen finanziellen Einspielergebnisses liefern kann.

Bis zum US-Start bleiben noch drei Wochen, die für Horizon-Werbezwecke genutzt werden können. Laut dem Hollywood Reporter vertraut Costner der Box Office-Prognose auch noch nicht ganz. Er sagt selbst, dass große Teile seiner Fans in der Mitte des Landes wohnen würden, und glaubt, dass diese von der finanziellen Horizon-Prognose nicht erfasst werden.



Hier könnt ihr noch einen Horizon-Trailer schauen:

Horizon - Trailer (Deutsch) HD

Costners Horizon-Saga erzählt die Geschichte mehrerer Siedler:innen, die in den 1960er Jahren in den Westen Amerikas vordringen, um dort eine neue Heimat zu finden. Dabei kommt es zu Konflikten mit kriegerischen Stämmen amerikanischer Ureinwohner:innen. Neben dem Regisseur selbst in einer der Hauptrollen sind in Horizon weitere Stars wie Sienna Miller, Isabelle Fuhrman, Jamie Campbell Bower und Sam Worthington vor der Kamera zu sehen.

Wann startet Horizon in den deutschen Kinos?

Hierzulande läuft der erste Teil von Costners neuem Epos ab dem 22. August 2024 auf der großen Leinwand. Der zweite Teil soll auch noch dieses Jahr am 7. November 2024 bei uns ins Kino kommen.