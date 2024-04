General Grievous kehrt in neuer Star Wars-Serie zurück: Schaut den ersten spektakulären Lichtschwert-Kampf schon jetzt

In wenigen Tagen startet eine neue Star Wars-Serie bei Disney+. Die wartet mit der Rückkehr einiger namhafter Figuren auf, allen voran dem furchteinflößenden General Grievous aus Die Rache der Sith.

Am 4. Mai 2024 kehrt nicht nur Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung auf die große Leinwand zurück. Uns erwartet auch die Veröffentlichung einer neuen Star Wars-Serie bei Disney+. Konkret handelt es sich um die animierte Anthologie Geschichten des Imperiums, in der viele bekannte Figuren der Sternensaga zurückkehren.

Von Darth Vader bis Großadmiral Thrawn: Bereits der erste Trailer zu Geschichten des Imperiums überraschte mit einer beachtlichen Anzahl namhafter Star Wars-Fieslinge. Jetzt könnt ihr euch den ersten Clip aus der Serie anschauen, in der niemand Geringeres als General Grievous zu seinen Lichtschwertern greift.

Geschichten des Imperiums: Furioser Lichtschwertkampf mit Star Wars-Bösewicht General Grievous im ersten Clip

Grievous hatte seinen bisher prominentesten Auftritt in Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith, wo er gegen Obi-Wan Kenobi auf dem Planeten Utapau kämpfte. Auch in der Animationsserie The Clone Wars trat er in mehreren Episoden als Gegenspieler in Erscheinung. Jetzt mischt er bei Geschichten des Imperiums mit.

Hier könnt ihr euch den Grievous-Kampf anschauen:

Star Wars: Tales of the Empire - Clip General Grievous (English) HD

Im Gegensatz zu Die Rache der Sith, wo Grievous mit vier Lichtschwertern in die Schlacht zog, kämpft er in der neuen Star Wars-Serie nur mit zwei Lichtschwertern, ein grünes und ein blaues. Die hat er Jedis im Kampf abgenommen. Vielleicht kann er im Verlauf der Geschichte seiner Sammlung ein weiteres Exemplar hinzufügen.

Der Fokus der Geschichte liegt aber auf zwei anderen Figuren. Auf der einen Seite wäre die Ex-Jedi Barriss Offee, die in Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger ihren ersten Auftritt hatte und in The Clone Wars zu sehen war. Auf der anderen Seite wartet die aus The Mandalorian und Ahsoka bekannte Nachtschwester Morgan Elsbeth.

Der Sprecher:innen-Cast von Geschichten des Imperiums:

Neben Geschichten des Imperiums erwarten uns in nächster Zeit noch einige spannende Projekte aus der weit entfernten Galaxis. Hier findet ihr eine Übersicht mit allen kommenden Star Wars-Filmen und -Serien.

Wann startet Geschichten des Imperiums bei Disney+?

Geschichten des Imperiums startet am 4. Mai 2024 bei Disney+. Genauso wie bei Geschichten der Jedi erwarten uns sechs animierte Episoden. Hinter der Serie steckt Star Wars-Mastermind Dave Filoni, der bei zahlreichen Animationsserien des Franchise beteiligt ist und zuletzt mit Ahsoka sein erstes eigenes Live-Action-Projekt stemmte.