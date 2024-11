Geniale Marvel-Überraschung: Nach Agatha All Along kehrt die MCU-Hexe schon in wenigen Wochen zurück

Nach WandaVision und Agatha All Along schlüpft Kathryn Hahn zum dritten Mal in die Rolle der MCU-Hexe Agatha Harkness. Die Marvel-Rückkehr erfolgt noch dieses Jahr bei Disney+.

Vielleicht sollte die aktuelle Saga des Marvel Cinematic Universe von der Multiverse-Saga in die Agatha-Saga umbenannt werden. Nach ihrer gefeierten Performance in WandaVision schlüpfte Kathryn Hahn kürzlich für die Spin-off-Serie Agatha All Along erneut in die Rolle der von Fans gefeierten MCU-Hexe Agatha Harkness. Und es wird nicht das letzte Mal sein.

Kurz nach dem magischen Finale von Agatha All Along versetzten Marvel und Disney+ mit ersten Staffel 2-Hinweisen die Fans in Euphorie. Während weiterhin unklar ist, in welcher Form das queere MCU-Abenteuer in Zukunft fortgeführt werden könnte, gibt es bereits eine noch größere Überraschung, für alle, die nicht genug von Agatha Harkness bekommen können: Sie kehrt schon nächsten Monat in einer anderen Marvel-Serie zurück.

Nach Agatha All Along kehrt Agatha Harkness im Dezember 2024 in einer anderen Marvel-Serie zurück

Nur wenige Woche nach dem Ende von Agatha All Along gibt Kathryn Hahn bereits ihren nächsten Marvel-Auftritt als Agatha Harkness. Allerdings nicht in einem Live-Action-Projekt, sondern in der Animationsserie What If...?.

In der 3. und bereits finalen Staffel der animierten Multiverse-Serie wird Agatha Harkness eine ganz besondere Gastrolle absolvieren, die Marvels Serienchef Brad Winderbaum gegenüber Screenrant bereits euphorisch angekündigt hat:

Wenn man eine Ikone wie Kathryn Hahn hat [und was sie] mit Agatha auf die Leinwand gebracht hat, will man einfach mehr von ihr sehen. Also ja, es wird mehr Agatha in der Zukunft [des] MCU geben. Sie ist in einer Episode von What If...? Staffel 3 zu sehen - ich sollte nicht mehr sagen, aber es ist eine meiner liebsten Episoden, die jemals gemacht wurden, und sie könnte eine riesige Musicalnummer beinhalten, und sie ist einfach unglaublich, und wir alle wollen mehr von ihr sehen.

Die Serie What If erforscht als Anthologie-Serie in (fast) jeder Folge neue alternative Universen, die oftmals aus dem MCU bekannte Szenarien komplett auf den Kopf stellen und dabei unterschiedlichste Genres erforschen – wie beispielsweise eine Zombie-Episode mit Avengers. Eine singende Marvel-Hexe passt also hervorragend zum Konzept der Serie. In welcher konkreten Folge von What If...? Staffel 3 Agatha Harkness zu sehen sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die 3. Staffel von What If...? startet am 22. Dezember 2024 bei Disney+. Dann gibt es täglich eine von insgesamt 9 neuen Folgen zu sehen. Das Serienfinale steht ab dem 30. Dezember im Stream zum Abruf bereit.

Podcast: Agatha All Along ist DIE Überraschung unter den Marvel-Serien

Die Marvel-Serie Agatha All Along führt und bei Disney+ in die düsteren Fantasy-Abgründe des MCU – mit Erfolg. Das Hexen-Abenteuer ist eine der größten Marvel-Überraschungen und sagt zudem geschickt einigen MCU-Krankheiten den Kampf an.

Moviepilots Hexen-Fans Bea und Max ziehen nach dem Finale von Agatha All Along ein Fazit, warum der schrille Mix aus Fantasy, Comedy und Grusel mit all seinen genialen Twists zum Besten gehört, das das MCU bisher hervorgebracht hat. Darüber hinaus gibt es noch einen Ausblick auf alle kommenden Marvel-Serien 2025.