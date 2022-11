Genialer Horror-Meilenstein heute im TV: 11 Jahre später wurde er grandios fortgesetzt

Auf RTL II könnt ihr Wes Cravens Scream schauen. Der Horror-Klassiker revolutionierte den Slasher und bleibt bis heute ein Genre-Meisterwerk. 2022 folgte der großartige fünfte Teil.

Anfang der 90er-Jahre war der Slasherfilm fast komplett tot. Zu oft wurde das Horror-Subgenre in der Zeit davor mit unzähligen Kopien und generischen Werken überflutet. Als Wes Craven 1996 dann Scream - Schrei! veröffentlichte, wurde der Slasher gleichzeitig ironisch begraben und komplett revolutioniert.

Falls ihr Scream noch nie gesehen habt oder mal wieder schauen wollt, könnt ihr den Horror-Klassiker heute um 22:30 Uhr auf RTL II schauen. Dieses Jahr wurde Cravens meisterhafte Abrechnung mit dem Subgenre auch stark fortgesetzt.

Scream hat das Horror-Genre zerlegt und strahlend neu zusammengesetzt

Mit viel Meta-Humor nimmt der Regisseur das Genre in Scream aufs Korn, ohne die packend-furchteinflößenden Wurzeln zu vernachlässigen. Dabei sind die Opfer des ikonischen Ghostface-Killers keine abgenutzten Genre-Stereotypen. In Scream haben die Highschool-Teenies selbst alle Filme gesehen, in denen sie normalerweise vorkommen, und können die Regeln des Genres teilweise auswendig aufsagen.

Dass ihnen dieses Meta-Bewusstsein am Ende trotzdem keinen entscheidenden Vorsprung gegenüber dem Killer verschafft, ist ein Merkmal, das Cravens Film deutlich von der reinen Parodie abhebt.

Auch wenn Scream eine witzige Parodie ist, hat der Regisseur seinen Film trotzdem mit gnadenlos spannenden Sequenzen und brutalen Toden gespickt. Dadurch stellt Scream mit ständigen Zitaten die eigene Herkunft aus, um das Regelwerk in diesem neuen Kontext trotzdem selbst wieder als Horror-Feuerwerk zu zünden.

11 Jahre nach Scream 4 ist 2022 dann der fünfte Teil der Horror-Reihe erschienen. Der schlicht als Scream betitelte Mix aus Sequel und Reboot rechnet schonungslos und unterhaltsam mit der Filmindustrie sowie toxischen Fans ab.

