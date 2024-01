Genialer Sherlock-Star kehrt bei Netflix zurück: Trailer zu Thriller-Serie legt 69 Jahre alten Klassiker neu auf

Sherlock-Fans dürfen sich auf Andrew Scotts Rückkehr in einer bitterbösen Rolle freuen. Das verspricht der erste Trailer zur Netflix-Serie Ripley.

Es gibt Fieslinge in der Literaturgeschichte, bei denen selbst Comic-Pendant Joker das Grausen bekommt. So etwa Sherlock-Gegenspieler Moriarty. Oder Patricia Highsmiths skrupelloser Emporkömmling Tom Ripley. Beide verbindet jetzt Ausnahmeschauspieler Andrew Scott, der nach seinem Moriarty-Auftritt in der kommenden Netflix-Serie Ripley die Hauptrolle übernimmt. Und dabei kein bisschen weniger verstörend wirkt, wie der erste Trailer zeigt.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu Ripley auf Englisch an:

Ripley - S01 Teaser (English) HD

Netflix bringt 69 Jahre alte Thriller-Story mit Sherlock-Star zurück

Ripley ist eine Serien-Verfilmung des Literatur-Bestsellers Der talentierte Mr. Ripley von Patricia Highsmith. Die Vorlage dreht sich um den jungen Tom Ripley, der den reichen Erben Dickie Greenleaf aus seinem hedonistischen Dauerurlaub in Italien zurück in die USA bringen soll. Ripley findet Gefallen am Lebenswandel seiner Zielperson. Und greift schließlich zu kriminellen Methoden, um seine Träume umzusetzen.

Highsmiths Buchvorlage stammt von 1955 und wurde mittlerweile bereits mehrmals verfilmt. Am bekanntesten ist vielleicht die oscarnominierte Adaption Der talentierte Mr. Ripley von 1999, in der Matt Damon, Jude Law und Cate Blanchett die Hauptfiguren spielen.

Inwiefern die Netflix-Serie mit Andrew Scott Highsmiths Thriller-Story einen neuen Dreh verleiht, ist bisher nicht klar. Alle, die Scotts ikonischen Auftritt als Moriarty noch in den Knochen spüren, werden seine Eignung für die Rolle von Ripley nicht in Zweifel ziehen können.

Wann kommt die Ripley-Serie zu Netflix?

Ripley wird am 4. April 2024 bei Netflix erscheinen und soll acht Episoden umfassen. Neben Scott sind unter anderem Johnny Flynn (The Outfit) und Dakota Fanning (Krieg der Welten) vor der Kamera zu sehen.

