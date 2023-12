George Clooney vernichtet Batman-Rückkehr in 5 Sekunden: Nach dieser Antwort wird kein Fan je wieder fragen

George Clooney spielte vor zweieinhalb Jahrzehnten Batman. Eine Rückkehr als dunkler Ritter lehnt er allerdings auf extrem unterhaltsame Weise ab.

Es folgen Spoiler zu The Flash: 26 Jahre nach Batman & Robin kehrte George Clooney kürzlich als Dunkler Ritter in The Flash zurück. Aber nur für den Moment, wie er jetzt mit großem Nachdruck betont. Um erneut in die Rolle zu schlüpfen, müsse er völlig wahnsinnig sein, so Clooney sinngemäß.

George Clooney wird niemals nüchtern als Batman zurückkehren

Von Entertainment Tonight nach einer möglichen, längerfristigen Rückkehr als Batman gefragt, antwortete Clooney: "Es gibt nicht genug Drogen auf der Welt, um mich zur Rückkehr zu bewegen."

Ein einziges Mal hatte der Superstar den DC-Helden gespielt: 1997 im berüchtigten Batman & Robin. Zweieinhalb Jahrzehnte später meldete er sich DC-Universum zurück, aber trotz The Flash-Auftritt ist Clooney auf seine DC-Rolle nicht gut zu sprechen. Und das schon länger.

Laut einem Interview in der New York Times hält er Batman & Robin für "Geldverschwendung", die ihn "körperlich geschmerzt" hätte. Weder die Regie, noch das Drehbuch oder seine eigene Leistung im Film seien gut gewesen, so Clooney in einem Gespräch mit Howard Stern (via Hollywoood Reporter ).

Die Leinwand-Zukunft des Dunklen Ritters sieht allerdings auch ohne Clooneys Verpflichtung chaotisch aus. The Batman 2 hat mittlerweile einen deutschen Kinostart, während Horror-Meister Andy Muschietti (Es) allem Anschein nach an The Brave and the Bold bastelt.

