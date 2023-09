George Lucas legte unfassbares Lichtschwert-Verbot für Star Wars: Episode 1 fest – ihm blieb keine andere Wahl

Lichtschwerter begeistern fast alle Star Wars-Fans. Beim Dreh von Episode 1 musste George Lucas aber ein Verbot aussprechen, weil sich Liam Neeson und Ewan McGregor nicht beherrschen konnten.

Viele Fans nehmen Star Wars sehr ernst, insbesondere wenn das Franchise nicht nach ihren Vorstellungen fortgesetzt wird. Aber in jedem Fan steckt auch ein Kind, das mit Lichtschwert oder Blaster die Galaxie erobern will. Liam Neeson (96 Hours) und Ewan McGregor (Trainspotting) sind da keine Ausnahme, wie Regisseur George Lucas beim Dreh von Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung feststellen musste.

Star Wars-Macher George Lucas musste bei Episode 1-Dreh die Darsteller zurechtweisen

Neeson und McGregor spielen in Episode 1 das Jedi-Gespann Qui-Gon Jinn und Obi-Wan Kenobi, die ihre Lichtschwerter gegen die fiese Föderation und schließlich gegen den Sith Darth Maul (Ray Park) einsetzen müssen. Wie Neeson im Podcast Conan O'Brien Needs a Friend enthüllt, ließen er und McGregor sich durch ihre Jedi-Rollen dabei etwas zu sehr mitreißen.

Als wir das erste mal die Lichtschwerter zum Kampf einsetzten, machten wir beide automatisch [das Lichtschwert-Geräusch]. George meinte: "Schnitt! Jungs, das können wir im Nachhinein einfügen."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Kein vollmundiges Lichtschwert-Surren also für Neeson und McGregor. Ob ihre Kollegin Natalie Portman ein ähnliches Problem mit ihrer Blasterpistole hatte, ist nicht bekannt.

Podcast: Bringt Ahsoka das alte Star Wars-Gefühl zurück?

Mit Ahsoka bringt uns die bereits 5. Live-Action-Serie aus dem Star Wars-Universum in eine weit, weit entfernte Galaxie zurück. Der vielversprechende Auftakt überzeugt mit jeder Menge Star Wars-Nostalgie. Aktuell könnt ihr die Serie bei Disney+ streamen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

15 Jahre nach ihrem Debüt in The Clone Wars bekommt Star Wars-Fanliebling Ahsoka Tano jetzt ihre erste eigene Serie, die zugleich eine Fortsetzung der Animations-Serie Rebels ist. Ob das galaktische Abenteuer mit Rosario Dawson in der Hauptrolle gelungen ist? Wir haben uns das im Serien-Check der ersten 2 Folgen genauer angesehen.