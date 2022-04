Heute im TV: Star Wars-Bösewicht Darth Maul stirbt zwar in Episode 1, kehrte aber 3 (!) Mal zurück

Am Ende von Star Wars: Episode 1 – Die dunkle Bedrohung sehen wir Darth Mauls vermeintlichen Tod. Tatsächlich ist der Bösewicht schon drei Mal in drei verschiedenen Star Wars-Projekten zurückgekehrt.

Wie schon Luke Skywalker sagte: "Niemand geht je wirklich." Bei nur wenigen Star Wars-Figuren ist dieser Satz so zutreffend wie bei Darth Maul. Dabei sah es 1999, als Star Wars: Episode 1 – Die dunkle Bedrohung ins Kinos kam, so aus, als würden wir nie wieder etwas von dem furchteinflößenden Sith mit doppelter Lichtschwertklinge sehen.



Im Finale von Episode 1 wird Darth Maul von Obi-Wan Kenobi halbiert und in einen Reaktorschacht gestoßen, sodass er in der Dunkelheit verschwindet. Für viele Fans war der kurze Auftritt der Figur eine herbe Enttäuschung und eine vertane Chance. Nicht zuletzt wurde Darth Maul zuvor als als großer Bösewicht des Films angepriesen.

Heute im TV: Star Wars: Episode 1 – Die dunkle Bedrohung läuft heute Abend um 20:15 Uhr auf ProSieben und am Samstag um 22:35 Uhr auf Sat.1. Alternativ könnt ihr den Film auf Disney+ streamen.

Star Wars: Bösewicht Darth Maul hatte nach Episode 1 ein überraschend langes Leben

Aufgrund der großen Beliebtheit tauchte Darth Maul in den darauffolgenden Jahren nicht nur in diversen Büchern und Comics auf. Insgesamt drei Mal ist die ikonische Figur in Form bewegter Bilder zurückgekehrt. Nachfolgend haben wir die einzelnen Auftritte für euch aufgeschlüsselt – inklusive einiger Spoiler!

Erste Rückkehr: In der Animationsserie The Clone Wars wird Mauls überaus ereignisreiche Geschichte nach dem Sturz in den Reaktorschacht erzählt.

In den letzten Minuten von Solo: A Star Wars Story entpuppt sich Maul als Anführer des Verbrechersyndikats Crimson Dawn. Dritte Rückkehr: In Star Wars Rebels tritt Maul noch einmal in animierter Form in Erscheinung. Dieses Mal stirbt er wirklich durch Obi-Wans Lichtschwertklinge.

Hier könnt ihr den Trailer zu Solo: A Star Wars Story schauen:

Solo: A Star Wars Story - Trailer (Deutsch) HD

Doch wie in aller Welt konnte Darth Maul dem Reaktorschacht entkommen? In The Clone Wars wird die Geschichte wie folgt erzählt: Mithilfe der Dunklen Seite der Macht verwandelt Maul seinen Zorn nach der Niederlage gegen Obi-Wan in einen bemerkenswerten Überlebenswillen und rettet sich in einen Müllcontainer, der auf dem Müllplaneten Lotho Minor abgeladen wird, wo Maul Roboter-Spinnen-Beine erhält.

Darth Maul als Gegenspieler in The Clone Wars und Solo

Zwölf lange Jahre haust der ehemalige Sith unter erbärmlichen Umständen, in denen er von Rachegelüsten, Verzweiflung und anderweitigen finsteren Gefühlen zerfressen wird. Erst durch seinen Bruder, Savage Opress, landet er auf dem Schirm der Nachtschwester Mother Talzin. Sie befreit Mauls Geist und verhilft ihm mittels Sith-Magie zu neun Roboterbeinen, die deutlich fortgeschrittener sind als die vorherigen.

Maul nimmt seinen Bruder als Schüler und schließt sich mit der Death Watch und diversen Verbrechersyndikaten zum Schatten-Kollektiv zusammen. Was folgt, ist die Übernahme von dem Planeten Mandalore, die Maul ausnutzt, um sich an Obi-Wan zu rächen: Er tötet dessen Geliebte, Herzogin Satine Kryze. Dazu kommt eine Konfrontation mit seinem alten Meister, Darth Sidious, sowie mehrere Begegnung mit Ahsoka Tano.

© Disney Maul in der finalen Staffel von The Clone Wars

Im Chaos der Order 66 verschwindet Maul von der Bildoberfläche, bevor er in Solo: A Star Wars Story erneut auftaucht und sich als Anführer des Syndikats Crimson Dawn entpuppt. In den letzten Minuten des Films bestellt er Qi'ra auf seinem Heimatplaneten Dathomir, was offenkundig der Beginn einer größeren Geschichte sein sollte. Da Solo: A Star Wars Story an den Kinokassen gefloppt ist, warten wir bis heute auf die Fortsetzung.



Star Wars: Darth Mauls endgültiger Tod in Star Wars Rebels

Im Rahmen von Star Wars Rebels wird Mauls Geschichte zu Ende erzählt. Hier begegnet er nicht nur der Crew der Ghost rund um Ezra, Kanan und Co., sondern wird weiterhin von dem Rachegedanken an Obi-Wan getrieben. Auf Tatooine macht er den Jedi schließlich ausfindig und es kommt zu einem letzten Duell zwischen den beiden. Dort, wo er sich Maul den Jedi zum ersten Mal offenbarte, endet seine Geschichte.



