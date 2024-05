Gerard Butler kehrt in seiner ekelhaftesten Rolle zurück: Start der heiß erwarteten Action-Fortsetzung enthüllt

Action-Star Gerard Butler meldet sich bald auf der großen Leinwand zurück – und zwar in seiner ekelhaftesten Rolle. Die Fortsetzung zu Criminal Squad hat endlich einen Starttermin.

Vor sechs Jahren kam mit Criminal Squad ein grimmiger Action-Thriller ins Kino, der sich ein Meisterwerk des Genres zum Vorbild nahm: Heat von Michael Mann. Es geht um Cops, Kriminelle und einen großen Heist, der von harten Maschinengewehrsalven begleitet wird. Die Hauptrolle spielt ein entfesselter Gerard Butler.

Criminal Squad (im Original: Den of Thieves) hat in den vergangenen Jahren einige Fans gefunden. Auch der deutsche Regisseur Christian Petzold (Roter Himmel) gehört zu den Verehrern des kompromisslosen Action-Krachers, in dem Butler als Detective Nick "Big Nick" O’Brien die ekelhafteste Rolle seiner Karriere spielt.

Jetzt kündigt sich die Fortsetzung Criminal Squad 2 (Den of Thieves 2: Pantera) an.



Criminal Squad 2 kommt 2025: Kinostart der Den of Thieves-Fortsetzung mit Gerard Butler bestätigt

Wie Deadline berichtet, hat das Studio Lionsgate einen offiziellen Kinostart für Criminal Squad 2 verkündet. Ab dem 10. Januar 2025 erobert der Film in den USA die große Leinwand. Damit sichert sich die Gerard Butler-Fortsetzung den Slot, den dieses Jahr Jason Statham mit dem ähnlich gelagerte The Beekeeper innehatte.

Concorde Gerard Butler in Criminal Squad

Obwohl der Januar nach dem Weihnachtsgeschäft als schwacher Kinomonat gilt, konnte The Beekpeer bei einem Budget von 40 Millionen US-Dollar beachtliche 153 Millionen US-Dollar einspielen, wie Box Office Mojo zusammenfasst. Diesen Erfolg will Lionsgate offenbar mit Criminal Squad 2 und Gerard Butler nachstellen.

Bereits der erste Teil war ein passabler Erfolg: Criminal Squad kostete 30 Millionen US-Dollar in der Produktion und kam am Ende auf ein Einspiel von 80 Millionen US-Dollar, so Box Office Mojo . Seitdem befindet sich die Fortsetzung in Planung. Schlussendlich musste das Projekt aber mehrmals verschoben werden.

Einer der Gründe dafür dürfte Butlers voller Terminkalender gewesen sein. Ursprünglich sollten die Dreharbeiten zu Criminal Squad bereits 2022 starten. Die erste Klappe fiel allerdings erst im April 2023, die letzte im Juli 2023. Neben Butler kehrte auch Christian Gudegast, Regisseur und Drehbuchautor des Originals, zurück.

Wo kann man Criminal Squad mit Gerard Butler schauen?

Wenn ihr den Auftakt der jüngsten Action-Reihe mit Gerard Butler noch nicht gesehen habt, könnt ihr das jetzt nachholen. Skys Streaming-Dienst WOW bietet den zweistündigen Action-Thriller aktuell im Streaming-Abo an.

Darüber hinaus gibt es Criminal Squad bei Amazon Prime Video und Co. mit diversen Kauf- und Leihoptionen als Stream.

*Bei diesem Link zu WOW handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.