Gerard Butler nennt Action-Kracher, bei dem er im TV nie umschalten kann – und hat noch eine perfekte Bonusantwort

Bei einem Action-Klassiker kann Gerard Butler nicht umschalten, wenn er im TV läuft. Der Star ergänzt seine Antwort noch um eine Aussage, die seine Fans feiern dürften.

Seit wenigen Tagen ist Gerard Butler in Criminal Squad 2 wieder als knallharter Cop Big Nick im Kino zu sehen. Zum Start der Action-Fortsetzung gab der Star kürzlich ein Interview, in dem er die Frage nach einem ganz bestimmten Kultfilm beantwortete.

Gerard Butler kann bei Bruce Willis-Klassiker nicht abschalten

Gegenüber Cinema Blend wurde Butler im Interview nach seinem sogenannten "drop the remote"-Film gefragt. Dabei handelt es sich um Streifen, bei denen man im Fernsehen immer bis zum Schluss hängen bleibt, wenn man sie beim Zappen erwischt. Der Schauspieler sollte speziell einen Action-Film dieser Art auswählen und antwortete so:

Ein Action-Film, der diese Wirkung auf mich hat? Oh mein Gott. Action-Film ... ich meine, ich wage es zu sagen: Stirb langsam. Stirb langsam hat das gemacht. Das war ein Klassiker.

Schaut hier noch einen Trailer zu Criminal Squad 2:

Criminal Squad 2 - Trailer 2 (Deutsch) HD

Seine eigenen Action-Filme nennt Gerard Butler auch als TV-Pflichtprogramm

Der Action-Star nannte aber nicht nur Stirb langsam mit Bruce Willis als großen TV-Favoriten, sondern scherzhaft auch gleich seine komplette Genre-Filmografie:

Oder einen meiner anderen, von denen es 6000 gibt. (Lacht)

Fans werden Butler zustimmen, dass er selbst schon einige (moderne) Action-Klassiker im Gepäck hat, bei denen der Wiederschauwert extrem hoch ist. Dazu dürften Filme wie 300, Olympus Has Fallen oder der erste Criminal Squad zählen.

Im Kino könnt ihr jetzt die Criminal Squad-Fortsetzung schauen. Darin hat sich Donnie (O'Shea Jackson Jr.) als Kopf der Diebesbande aus dem Vorgänger nach Europa abgesetzt. Hier will er seinen nächsten gefährlichen Coup im World Diamond Center in Nizza durchziehen. Detective Nicholas "Big Nick" O'Brien (Gerard Butler) ist ihm aber immer noch auf den Fersen und macht Donnie schnell ausfindig. Da er mittlerweile in Los Angeles selbst alles verloren hat, will er Teil von dessen neuer Einbrechergruppe werden.