Gewaltiger Blockbuster heute im TV: Über 2 Stunden Non-Stop-Action mit Dwayne Johnson

Heute Abend läuft der erste große Fast & Furious-Ableger im Fernsehen. Es handelt sich um den Action-Kracher Hobbs and Shaw, in dem sich Dwayne Johnson mit Jason Statham prügelt.

Fast & Furious: Hobbs & Shaw wartet mit geballter Star-Power auf. Dwayne Johnson und Jason Statham lassen die Muskeln spielen, während sie rund um den Globus reisen, um einen besonders fiesen Bösewicht in die Schranken zu weisen. Wie immer gilt im Fast & Furious-Universum: Jedes Problem lässt sich mit einem Auto lösen.



Heute Abend läuft Hobbs and Shaw im Fernsehen. RTL zeigt den Action-Kracher zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr. Die Wiederholung folgt nachts um 00:55 Uhr und zieht sich bis in die frühen Morgenstunden. Neben Johnson und Statham punktet der Film ebenfalls mit Vanessa Kirby, Eiza González und Idris Elba in weiteren Rollen.

Die wichtigsten Fakten zu Hobbs and Shaw

Die Action: Hobbs and Shaw liefert eine Actionszene nach der anderen ab.

Hobbs and Shaw liefert eine Actionszene nach der anderen ab. Die gute Laune: Dank der Figuren gibt es dazwischen viel zum Lachen.

Dank der Figuren gibt es dazwischen viel zum Lachen. Die Fast & Furiouse-Verbindung: Ein bisschen Vorwissen schadet nicht.

Darum geht es in Fast & Furious: Hobbs & Shaw

Eigentlich sind Luke Hobbs (Dwayne Johnson) und Deckard Shaw (Jason Statham) verbitterte Feinde. Im Rahmen einer neuen Mission werden sie allerdings gezwungen, zum ersten Mal in ihrem Leben miteinander statt gegeneinander zu arbeiten. Der Grund dafür heißt Brixton Lore (Idris Elba), ein Terrorist, der für Angst und Schrecken sorgt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Hobbs and Shaw schauen:

Fast & Furious: Hobbs & Shaw - Trailer (Deutsch) HD

Brixton Lore plant finstere Dinge und befehligt eine Armee an Schergen. Er selbst hat seinen Körper modifiziert, sodass er es mühelos mit allen Menschen aufnehmen kann, die sich ihm in den Weg stellen. Auf Luke Hobbs und Deckard Shaw wartet somit ein mächtiger Gegenspieler, der nur mit vereinten Kräften besiegt werden kann.

Hobbs and Shaw protzt mit Fast & Furious-Action

Am Anfang waren es nur Autorennen. Im Lauf der Zeit hat sich das Fast-Franchise jedoch zum ultimativen Versprechen verwandelt, wenn es um übertriebene Actionsequenzen geht. Hobbs and Shaw macht da keine Ausnahme. Absurde Momente, bei denen ihr euch fragt, ob sie gerade wirklich passiert sind, stehen auf der Tagesordnung.

Der Film ist unterhaltsam und kurzweilig. Das liegt nicht nur an der Action, sondern auch an den Schauspieler:innen, die sichtlich Lust darauf haben, sich durch die Gegend zu prügeln. Johnson und Statham schleudern sich zudem massig One-liner an den Kopf. Die amüsante Dynamik zwischen den beiden trägt große Teile des Films – doch da ist noch mehr.

Vanessa Kirby schlüpft in die Rolle von Hattie Shaw, ihres Zeichens Deckards Schwester, und mischt die Ereignisse ordentlich auf. Dass Kirby eine grandiose Schauspielerin ist, konnte sie zuletzt in dem Netflix-Film Pieces of a Woman beweisen. In Hobbs and Shaw zeigt sie, dass sie definitiv auch einen Action-Blockbuster anführen kann.

Die wichtigen Fast & Furious-Filme vor Hobbs and Shaw

Wie viel Vorwissen ist notwendig, um die Handlung von Hobbs and Shaw zu verstehen? Die meisten Dinge im Film erklären sich von selbst. Wenn ihr aber auf Nummer sicher gehen wollt, kann es nicht schaden, die Handlung von Fast & Furious 6, Fast & Furious 7 und Fast & Furious 8 im Kopf zu haben. Das sind die drei Filme der Hauptreihe, in denen Hobbs und Shaw zuvor gemeinsam zu sehen waren.

