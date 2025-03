Gewaltiger Sci-Fi-Blockbuster stößt The Electric State vom Netflix-Thron

Die Netflix-Charts haben einen neuen Spitzenreiter. Ein neu veröffentlichter Sci-Fi-Blockbuster hat The Electric State vom ersten Platz der Film-Top-10 verdrängt.

Nach über einer Woche ist der Siegeszug von The Electric State in den Netflix-Charts beendet. Der Blockbuster der Russo-Brüder wurde jetzt von einem Sci-Fi-Blockbuster verdrängt, der seit kurzem bei dem Streaming-Dienst verfügbar ist. Vor drei Jahren floppte dieser noch extrem im Kino.

Moonfall verdrängt The Electric State von der Netflix-Spitze

Auf Platz 1 von Netflix' Film-Top-10 steht jetzt Moonfall von Regisseur Roland Emmerich (Independence Day). Der Sci-Fi-Blockbuster von 2022 dreht sich, der Titel lässt es schon erahnen, um die Bedrohung durch den Mond, der aus seiner Erdumlaufbahn gebracht wird und auf unseren Planeten zu krachen droht.

Um das zu verhindern, wollen die Ex-Astronautin Jo Fowler (Halle Berry), ihr ehemaliger Kollege sowie Raumfahrer Brian Harper (Patrick Wilson) und Verschwörungstheoretiker K.C. Houseman (John Bradley) ins All reisen. Dabei stoßen sie auf ein noch viel größeres Geheimnis, das sich hinter dem Mond verbirgt.

Das ist die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix:

Platz 1: Moonfall



Platz 2: The Electric State

Platz 3: Die Tribute von Panem – The Hunger Games

Trotz der komplett abgefahrenen Story, die von Blockbuster-Spezialist Roland Emmerich inszeniert wurde, hat sich im Kino kaum jemand für den Film interessiert. Mit einem Budget von 150 Millionen Dollar spielte Moonfall vor drei Jahren weltweit nur 67 Millionen Dollar ein.

Ein katastrophales Box-Office-Ergebnis, das das Sci-Fi-Spektakel zum Mega-Flop macht. Auf Netflix wird Moonfall dafür gerade wiederentdeckt, was die Top-Position an der Spitze der Film-Charts zeigt.

