Bei Netflix sind 3 Teile einer der besten Sci-Fi-Reihe in der Top 10 – und es könnte zeitlich nicht besser passen

Netflix hat sich zum bestmöglichen Zeitpunkt eine der beliebtesten Science-Fiction-Reihen geschnappt, die jetzt schon mit drei Filmen in der Top 10 vertreten ist.

Vor einer Woche sind die ersten vier Tribute von Panem-Filme zu Netflix gekommen, mittlerweile klettern drei Teile des beliebten Sci-Fi-Franchises der Hunger Games stetig in den Charts aufwärts. Netflix hätte den Zeitpunkt der Aufnahme ins Streaming-Programm kaum wohlüberlegter wählen können.

Sci-Fi-Freude: Drei der vier Die Tribute von Panem-Filme drängen sich in die Netflix-Charts

In einer dystopischen amerikanischen Zukunft regiert nach einem Krieg das grausame Kapitol über zwölf Distrikte. Die unterdrückten Bezirke müssen jedes Jahr zwei Kinder zu den Hungerspielen schicken, bei denen die Kinder sich bis aufs Blut bekämpfen und nur einer der 24 "Tribute" überleben kann. Auch Katniss (Jennifer Lawrence) muss in der Arena ihr Leben verteidigen. Willkommen in der Sci-Fi-Welt der Hunger Games.

2012 bis 2015 wurden die drei Tribute von Panem-Bücher von US-Autorin Suzanne Collins in vier Filmen fürs Kino adaptiert: Hunger Games, Catching Fire, Mockingjay 1 und Mockingjay 2. Vor einer Woche nahm Netflix das Sci-Fi-Quartett ins Programm auf. Da die meisten Menschen die Filme in der richtigen Reihenfolge schauen, ist Teil 1 logischerweise am weitesten vorn, während Teil 3 den letzten Platz belebt. Wenn das so weitergeht, könnte es bald auch Katniss' abschließender Teil 4 in die Top-Liste schaffen.

Film Top 10: So sehen die Netflix-Charts aktuell aus

Warum die Hunger Games-Filme zum besten Zeitpunkt zu Netflix kommen

Die Tribute von Panem erfreuen sich als Sci-Fi-Reihe anhaltender Beliebtheit mit hohem Rewatch-Potenzial. Netflix hat die Veröffentlichung im Streaming-Programm aber zusätzlich clever gewählt – weil am vergangenen Dienstag gerade frisch ein neues Hunger Games-Buch erschienen ist: Die Tribute von Panem L. Der Tag bricht an * erzählt die Geschichte der 50. Hungerspiele, in denen Haymitch bei einem besonders bösartigen "Jubel-Jubiläum" als Tribut antritt. Der Roman mit vielen Katniss-Parallelen heizt die Freude an den bisherigen Filmen natürlich ebenfalls wieder an.

Genau wie das mittlerweile ebenfalls verfilmte Prequel Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes (2023), das als einziger Film der Reihe derzeit nicht bei Netflix streamt, reist das neue Buch in der Zeit zurück. Es spielt 24 Jahre vor Katniss' erstem Arena-Besuch. Mit The Hunger Games: Sunrise on the Reaping laufen die Pläne zur neuen Tribute von Panem-Verfilmung bereits auf Hochtouren und die Adaption soll Ende 2026 ins Kino kommen.

Wie die langjährige Hunger Games-Produzentin Nina Jacobson dem Branchenblatt Variety verriet, ist die Besetzung für den jungen Haymitch Abernathy noch nicht gefunden, weil er die Qualitäten eines verschmitzten Störenfrieds mitbringen muss, aber "niemand außer Woody Harrelson Woody Harrelson sein kann". Die Neubesetzung muss also wohlüberlegt sein. Trotzdem konnten sie die Verfilmung im Geheimen schon vor Veröffentlichung des neuen Buches "weit vorantreiben".

