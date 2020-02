Ghibli-Marathon bei Netflix: Der beste Fliegerfilm mit Schwein

Können Schweine fliegen? Bei Hayao Miyazaki auf alle Fälle. Wir schauen beim Netflix-Ghibli-Marathon auf Porco Rosso, einen Fliegerfilm par ex­cel­lence.

In Porco Rosso frönt Filmemacher Hayao Miyazaki der Fliegerei. Schon immer ist dies seine Leidenschaft, denn der Regisseur ist der Sohn einen Flugzeugunternehmers. In dem 1992 erschienen Porco Rosso wird mit viel Liebe von einem Piloten und dessen Fliegerei erzählt. Es ist der vierte Film, den wir euch für den Ghibli-Marathon bei Netflix ans Herz legen.

Was passiert in Porco Rosso?

Italien gegen Ende der 1920er Jahre: Marco Paggot war einst ein berühmter Kampfpilot und Kriegsheld. Aber als er das Militär verlässt, verwandelt er sich auf geheimnisvolle Weise in ein Schwein. Porco Rosso, wie er seither genannt wird, verdient nun sein Geld als fliegender Kopfgeldjäger, der Handelsschiffe vor den gefürchteten Luftpiraten schützt.

Aber ein Krieg liegt in der Luft und Porco muss sich gegen den prahlerischen Piloten Donald Curtis bei den Luftpiraten behaupten, der ihn zum Zweikampf herausfordert. Mit Unterstützung von Gina und der talentierten jungen Mechanikerin Fio stellt Porco sich seinem Konkurrenten zu einem Duell in den Lüften. Ein verbissener Kampf beginnt, der das Leben der beiden Fliegerasse und der Zuschauer am Boden für immer verändern wird.



Porco Rosso - Wohlmöglich der beste Fliegerfilm bei Netflix

1.195 Moviepiloten hat Porco Rosso eine sehr gute Bewertung beschert. Der Durchschnittswert liegt bei 7.349 und siedelt den Film damit im Mittelfeld einer Ghibli-Besten-Liste an.



Ja, wenn Schweine fliegen könnten, würde Hayao Miyazaki vielleicht auch mal einen schönen Film drehen. Es ist wundervoll, wie Porco Rosso einen recht kindlichen Zeichenstil mit einer so erwachsenen Geschichte verbindet. Mit so viel Herz, so viel Liebe, hat der Film mich im Handumdrehen verzaubert.

(Mr. Pink, 8 von 10)

Wer sich mit der Werkgeschichte von Hayao Miyazaki beschäftigen will, der kommt an Porco Rosso nicht vorbei. Immer wieder geht es bei dem Filmemacher nämlich ums Fliegen, in den verschiedensten Objekten. Die Geschichte des schweinsköpfigen Piloten Porco Rosso hat der Regisseur übrigens selbst 1989 in einem mit Wasserfarben gezeichneten Manga verewigt.



Unter all den verqueren Philosophierereien, überbordenden Bilderfluten und immer weiter ausgeloteten Extremen des japanischen Animationsfilms lugt mit Porco Rosso ein Film hervor, der sich bescheiden und klein ausnimmt. Aber er trägt die besondere Größe und Würde derer Filme in sich, die aufrichtig und herzensgut, elegant und poetisch sind.

(donrosa, 9,5 von 10)

Porco Rosso ist ab dem 01. Februar 2020 bei Netflix verfügbar. Weitere sechs Ghibli-Filme sind ebenfalls ab diesem Datum dort zu sehen. Im März und April folgen weitere Filme. Schaut jeden Tag vorbei, wir stellen euch die Animes kurz vor und schauen darauf, wie die Moviepiloten die Filme aufgenommen haben.