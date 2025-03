Neue Tribute von Panem-Geschichte bringt 14 bekannte Figuren zurück: Alle Auftritte erklärt

Hunger Games Reloaded heißt es gerade im neuen Tribute von Panem-Buch, wo überraschend über ein Dutzend vertraute Charaktere der dystopischen Sci-Fi-Saga vorbeischauen.

Es gibt einen Grund, warum die vier ersten Hunger Games-Filme gerade zu Netflix gekommen sind und die Charts erobert haben: Am 18. März 2025 ist der neue Roman Die Tribute von Panem L. Der Tag bricht an * erschienen und zeigt uns Haymitch Abernathys Hungerspiele.

Obwohl Haymitchs Arena-Überlebenskampf zum 50. Jubel-Jubiläum der grausamen Veranstaltung spielt, also 24 Jahre vor Katniss Everdeens erstem Auftritt, kehren überraschend viele bekannte Figuren zurück. Die Chancen, dass es ein Wiedersehen mit diesen Charakteren in der geplanten Verfilmung The Hunger Games: Sunrise on the Reaping geben wird, ist also groß.

Achtung, ab hier folgen massive Spoiler für das neue Panem-Buch.

Nicht nur Haymitch: Insgesamt 14 bekannte Figuren kehren in Die Tribute von Panem L zurück

Hier findet ihr eine Liste aller Figuren, die im neuen Tribute von Panem-Buch von Suzanne Collins einen Auftritt hinlegen und die ihr schon aus den vorangegangenen Filmen The Hunger Games, Catching Fire, Mockingjay Teil 1 und Teil 2 sowie dem Prequel The Ballad of Songbirds & Snakes kennen könnt. Trotz Casting-Gerüchten ist bisher noch nichts zur Besetzung der Film-Adaption von Sunrise on the Reaping bekannt. Die zurückgebrachten Charaktere werden Hunger Games-Fans aber garantiert kennen.

1. Tribute von Panem-Rückkehrer: Haymitch

Als Hauptfigur kehrt Katniss' und Peetas späterer Mentor (bisher gespielt von Woody Harrelson) im Zentrum der neuen Hungerspiele zurück, um seinen Überlebenskampf mit doppelter Teilnehmer:innen-Anzahl zu bestreiten. Wir lernen einen 16-jährigen Haymitch Abernathy kennen, der als Schnappsbrenner bisher die Füße still gehalten hat, mit seinem unausweichlich erscheinenden Arena-Tod aber ein Zeichen des Widerstands setzen will – er will ein "Plakat malen", wie er das nennt. Die großen Parallelen zu Katniss' Geschichte sind im Buch offensichtlich, wenn er sich nicht für die Propagandazwecke des Kapitols instrumentalisieren lassen will.

2. Plutarch Heavensbee mischt die Hunger Games erneut auf

In Catching Fire lernen wir Plutarch Heavensbee (gespielt von Philip Seymour Hoffman) als obersten Spielemacher der 75. Hungerspiele kennen, später entpuppt er sich als Unterstützer der Rebellion. Beim vorangegangenen Jubel-Jubiläum von Die Tribute von Panem L ist der junge Plutarch ebenfalls schon im Propaganda-Geschäft des Kapitols tätig. Haymitch traut dem undurchsichtigen Mann lange nicht, der einerseits tränenreiche Reaktionen seiner Familie mit der Kamera einfangen will, ihm andererseits aber so den Abschied von Mutter und Bruder ermöglicht und ihn später über Schwachstellen in der Arena informiert.

3. Caesar Flickerman interviewt abermals die Tribute von Panem

Anders als die jüngeren Ausgaben der Hunger Games-Figur hat TV-Moderator Caesar Flickerman (Stanley Tucci) sich, den Anti-Aging-Maßnahmen des Kapitols sei Dank, 25 Jahre zuvor nicht viel verändert. Einzig seine Haarfarbe und Aufmachung ist zur Saison der 50. Hunger Games eine andere: Gegenüber Haymitchs Jahrgang trägt er eine grüne Frisur- und Lippenfarbe zur Schau, als er die Tribute in ihren Interviews über Hoffnungen und Wünsche ausfragt.

4. Präsident Snow ist im neuen Hunger Games-Buch gewohnt grausam

Nachdem Haymitch eine bei der Parade im Kapitol verunglückte Freundin vor Snows Balkon ablegt, ist der diktatorische Präsident von Panem nicht gerade gut auf den Tribut aus Distrikt 12 zu sprechen und wie schon Katniss bekommt der Rebell das zu spüren. Coriolanus Snow, der in den ersten vier Hunger Games-Filmen von Donald Sutherland und im Prequel als 17-Jähriger von Tom Blyth gespielt wurde, vergiftet auch während des zweiten Jubel-Jubliäums wieder unliebsame Elemente in seiner Umgebung – selbst wenn er dafür selbst ein paar toxische Austern essen muss.

5. Beetees erneuter Auftritt in der neuen Tribute von Panem-Geschichte ist besonders hart

Der erfindungsreiche Beetee Latier (Jeff Wright) aus Distrikt 3, der mit Katniss aus den 75. Hungerspielen ausbricht und sich der Rebellion anschließt, ist schon ein Vierteljahrhundert vorher ein Querschläger. Haymitch lernt Beetee im Trainings-Center bei einer Station zum Bau einer Kartoffel-Batterie kennen. Von ihm erfährt Haymitch nicht nur, wie er die Arena vielleicht fluten kann, sondern auch, dass einer seiner Co-Tribute, der 12-jährige Ampert, Beetees Sohn ist. Als Strafe für sein unangepasstes Verhalten wurde der durch seinen Intellekt für das Kapitol unentbehrliche Beetee zum Mentor seines eigenen Sohns bestimmt, der als Tribut in den 75. Hungerspielen antreten muss.

6. Wiress wird überraschend zu Haymitchs Hungerspiel-Mentorin

Katniss lernt Wiress (Amanda Plummer) als etwas verwirrte Tributin aus Distrikt 3 kennen, die zum 75. Jubel-Jubiläum aus den bisherigen Sieger:innen ausgelost wird und erneut in die Arena einziehen muss. Im Doppelpack mit Beetee kommt ihr Genie zum Einsatz, wenn es um die Entschlüsselung der Dschungel-Arena geht ("Tick Tack").

Weil schon zur Zeit der 50. Hungerspiele die neuen Tribute von vorigen Gewinner:innen gecoacht werden, Distrikt 12 aber keine lebenden Sieger:innen für das Mentorenamt hat, wird Wiress diese Position zugeteilt; ihr und …

7. Mags wird zu Haymitchs Mentorin

Weil die Mentorenschaft über vier statt der üblichen zwei Tribute eine doppelt aufwendige Aufgabe ist, bekommt Wiress außerdem die mütterlich Trost spendende Mags zur Seite gestellt. Wir erinnern uns: Die stumme Mags (Lynn Cohen) aus Distrikt 4 war Finnicks greise Freundin. Die Siegerin der 11. Hungerspiele stirbt in Catching Fire in den 75. Hunger Games genau wie Wiress.

8. Effie Trinket legt einen weiteren Hunger Games-Auftritt hin

Mit der unausstehlichen Kapitol-Bewohnerin Drusilla Sickle als Begleiterin, die die Lose bei der Ernte zieht, haben es die Distrikt 12-Tribute im neuen Hunger Games-Buch schwer. Wenn man gerade denkt, dass Effie diese Aufgabe für Katniss und Peeta zumindest mit etwas Anteilnahme erfüllt hat, schneit der bunte Wirbelwind prompt herein und rettet den Tag in Modefragen.

Denn weil Haymitchs Stylist Magno Stift durch Abwesenheit und Desinteresse glänzt, ruft die verzweifelte Studentin Proserpina aus dem Vorbereitungsteam ihre ältere Schwester an: Effie Trinket (Elizabeth Banks) organisiert edle Abendgarderobe und verdient sich so ihre Sporen als zukünftige Distrikt 12-Abgesandte.

9. Die verschwiegene Tributin von Panem: Lucy Gray verneigt sich erneut

Lange bleibt die einzige Distrikt-12-Gewinnerin für Haymitch eine Leerstelle, weil das Kapitol ihren Sieg in den 10. Hungerspielen unter den Teppich gekehrt hat. Obwohl auch Haymitchs Freundin Lenore zum musikalischen Volk der Covey gehört, bekommt er erst gegen Ende ein Video von Sängerin Lucy Gray Baird (Rachel Zegler) in die Hände und erahnt so ihre Beziehung zu Snow.

Außerdem verrät Die Tribute von Panem L, was aus der nach The Ballad of Songbirds & Snakes verschollenen Rebellin geworden ist: Haymitch findet ihr Grab im Wald.

10. & 11. Hunger Games Deep Dive: Clerk Carmine und Tam Amber kehren zurück

Wer sich nicht mehr an alle Covey-Musiker in The Ballad of Songbirds & Snakes erinnern kann: Clerk Carmine Clade (Konstantin Taffet) und Tam Amber (Eike N.A. Onyambu) gehörten zu Lucy Grays Band. 40 Jahre später sind der Fiedler und der Mandoline-Spieler ein Paar und die Adoptivväter von Haymitchs verwaister Freundin Lenore Dove Baird. Diese wiederum ist eine Verwandte von Lucy Gray und die Cousine eines gewissen Burdock Everdeen ...



12. Katniss' Mutter Asterid Everdeen wird am Ende enthüllt

Haymitch hat Freunde in Distrikt 12. Sein guter Kumpel heißt Burdock Everdeen. Er kommt am Ende mit Asterid March zusammen, der besten Freundin von Tributin Maysilee Donner. Nachdem die bisherigen Hunger Games-Geschichten den Namen von Katniss' Mutter (Paula Malcomson) verschwiegen, enthüllt Die Tribute von Panem L die Elternschaft und frühe Verbindung zu Haymitch.

13. Katniss Everdeen darf am Ende der neuen Hunger Games-Geschichte zurückkehren

Im Epilog reist das neue Hunger Games-Buch noch einmal in die Zeit nach dem Sieg über das Kapitol. Haymitch pflegt weiterhin Umgang mit Revolutions-Symbol Katniss Everdeen, die ihm Gänseeier schenkt und die lange verschwiegene wahre Geschichte seiner Hungerspiele dokumentiert. Eine Rückkehr von Jennifer Lawrence im neuen Tribute von Panem-Film wäre also gut möglich und für den Abschluss von Haymitchs emotionaler Reise sogar wichtig.

14. Auch Peeta legt einen Kurzauftritt in die Tribute von Panem L hin

Wenn es schon einen Zeitsprung gibt, darf natürlich auch Peeta Mellark (Josh Hutcherson) nicht an Katniss' Seite fehlen. Er spielt immer noch den Vermittler und hilft Haymitch beim Ausbrüten seiner Gänseeier, indem er ihm einen Brutkasten baut. Die drei Tribute von Panem sind in Distrikt 12 zu einer Familieneinheit zusammengewachsen.



Ob auch die geplante Hunger Games-Adaption des Buches all diese bekannten Figuren in den neuen Film holt, wird sich spätestens am 19. November 2026 zeigen. Dann startet Sunrise on the Reaping im Kino.

