Hunger Games-Rückkehr von Jennifer Lawrence jetzt offiziell möglich: So könnte sie schon im nächsten Film passieren

Wer Katniss Everdeen im letzten Tribute von Panem-Film vermisst hat, darf bei der Verfilmung des neusten Hunger Games-Roman auf Jennifer Lawrences Rückkehr hoffen.

Das neue Tribute von Panem-Buch ist erschienen und erzählt mit verheerender Schönheit Haymitchs Geschichte. Alle Fans, die auf die kommende Verfilmung 2026 hinfiebern, haben nach dem Lesen zusätzlich Grund zur Freude: Wenn die Adaption sich nah an ihre Vorlage hält, ist ein Wiedersehen mit Jennifer Lawrence als Katniss Everdeen gerade sehr wahrscheinlich geworden.

Achtung, es folgen Spoiler zum Roman Die Tribute von Panem L. Der Tag bricht an *.

So kann Jennifer Lawrences Katniss Everdeen im neuen Hunger Games-Film zurückkehren

Der letzte Film zur Hunger Games-Welt von Autorin Suzanne Collins kam vor anderthalb Jahren ins Kino: Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes brachte allerdings keine bekannten Star-Gesichter zurück, nicht zuletzt deshalb, weil die Geschichte zur Zeit der 10. Hungerspiele, also 64 Jahre vor Katniss' Auslosung zum Tribut spielte. Zu dieser Zeit waren die meisten altbekannten Figuren noch nicht geboren und die wenigen Rückkehrer deutlich jünger, weshalb sie neu besetzt wurden.

Auch die kürzlich erschienene neue Geschichte ist ein Prequel. 24 Jahre vor Katniss' ersten Hungerspielen, zum Jubiläum des 50. Todes-Spektakels war Katniss als Hauptfigur der ersten vier Filme immer noch nicht am Leben. Stattdessen wird ein junger Haymitch Abernathy zur Hauptfigur des dystopischen Überlebenskampfes. Ist also abermals kein Wiedersehen mit dem Mockingjay drin? Wer den Roman schon gelesen hat, weiß es besser: Jennifer Lawrence kann im neuen Film offiziell zurückkehren.

Wie ist das möglich? Durch den Epilog des neuen Tribute von Panem-Buches. Auf den letzten zwei Seiten erleben wir nach den 50. Hungerspielen einen Zeitsprung in die Ära nach dem Umsturz des Kapitols. Wir erhalten also einen Einblick in Haymitchs Leben ein Vierteljahrhundert später, in dem auch Katniss wieder auftaucht und ihm ein paar Gänseeier zum Ausbrüten schenkt. Sie sind mittlerweile so eng wie Familienangehörige und er hat ihr für ein "Gedenkbuch" seine eigene Hungerspiel-Geschichte erzählt.

Nachdem Jennifer Lawrence in der Vergangenheit bereits geäußert hatte, dass sie bei passender Gelegenheit "zu 100 % bereit" sei, Katniss wieder in ihr Leben zu lassen, hört sich das doch ganz nach einem Wiedersehen an, das zum Greifen nah ist, oder?

Nicht nur Katniss, auch diese Tribute von Panem-Schauspieler könnten wir erneut treffen

Die abschließende Buchszene in Distrikt 12 deutet aber nicht nur eine mögliche Rückkehr von Jennifer Lawrence an. Auch Woody Harrelson könnte erneut in Rolle des älteren Haymitch schlüpfen. Und als Sahnehäubchen taucht sogar Peeta auf, baut für Haymitchs Gänseküken einen Brutkasten und eröffnet so auch Josh Hutcherson die Chance zur Rückkehr an Katniss' Seite. Der Roman schließt also an das Ende an, mit dem Mockingjay (Teil 2) uns zurückließ und Hutcherson erklärte schon öffentlich: "Ich würde Peeta liebend gern wieder spielen."

Im Buch Die Tribute von Panem L tauchen zur Zeit von Haymitchs Hungerspielen außerdem weitere bekannte Figuren auf. Wegen des großen zeitlichen Abstands ist es allerdings wahrscheinlich, dass Charaktere wie Effie (Elizabeth Banks) und Beetee (Jeff Wright) mit jüngeren Stars neu besetzt werden, während Präsident Snow-Darsteller Donald Sutherland wiederum bereits verstorben ist.

Wann startet der neue Tribute von Panem-Film im Kino?

Haymitchs Hungerspiele sind gar nicht mehr so weit entfernt. Schon am 19. November 2026 soll The Hunger Games: Sunrise on the Reaping seinen Kinostart feiern. Also gerade einmal anderthalb Jahre nach Erscheinen der Romanvorlage. Die Filmschaffenden rund um Hunger Games-Produzentin Nina Jacobson konnten schon vorher in die Geschichte reinschauen, weshalb die Suche nach neuen Stars (wie einem jungen Haymitch) längst begonnen hat. Offiziell verkündet wurde allerdings noch niemand.

