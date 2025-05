Neuer Tribute von Panem-Film besetzt gleich 3 Fanlieblinge neu – mit Stranger Things-Star und mehr

Der neuste Film der Hunger Games-Reihe wird ein Prequel und so wurden jetzt drei Stars gefunden, um altbekannte Figuren verjüngt auf die Leinwand zurückzuholen.

Nach dem kürzlich veröffentlichten neuen Tribute von Panem-Roman von Suzanne Collins entsteht aktuell die Vorgeschichte The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Diesmal muss ein junger Haymitch Abernathy (Joseph Zada) für die blutigen Spiele des Kapitols in die Arena steigen. Jetzt wurden, unter anderem aus Netflix-Erfolgsserie Stranger Things, weitere Stars für Charaktere gefunden, die jeder Hunger Games-Fan kennt.



3 Stars stoßen in bekannten Rollen neu zum Hunger Games-Film Sunrise on the Reaping

Dass der neue Tribute von Panem-Film ein Händchen bei der punktgenauen Neubesetzung bekannter Figuren hat, bewies die Vorgeschichte zuletzt schon mit Jesse Plemons als verjüngtem Plutarch Heavensbee. Auch die nächsten bei Variety neu verkündeten Stars passen in der Gegenüberstellung nahtlos zu ihren Vorgänger:innen von Beetee, Mags und Wiress:

Neuer Hunger Games-Cast: Kelvin Harrison Jr. wird zu Beetee

Kelvin Harrison Jr. (Waves) wird in Sunrise on the Reaping in die Rolle des Ex-Tributs und Erfinders Beetee Latier schlüpfen, der in Katniss' zweiten Hungerspielen von Jeffrey Wright verkörpert wurde. Als ehemaliger, jedoch aufmüpfiger Gewinner aus Distrikt 3 muss Beetee zu Haymitchs Zeiten für das Kapitol arbeiten und wird bestraft, indem sein Sohn bei den 50. Hunger Games in die Arena geschickt wird.



Lili Taylor spielt in Sunrise on the Reaping die jüngere Mags

Ebenfalls in Die Tribute von Panem - Catching Fire eingeführt, lernen wir als Vertraute von Finnick die alte Mags kennen. Die verjüngte Version der liebevollen Dame aus Distrikt 4, die zuvor von Lynn Cohen verkörpert wurde, spielt nun Lili Taylor (The Conjuring). Bei Haymitchs Hungerspielen wird sie als Mentorin für Distrikt 12 abgestellt, weil der ärmliche Bezirk nicht genug Gewinner:innen hat, um die eigenen Tribute zu coachen.

Von Stranger Things zu Hunger Games: Maya Hawke kommt zu Die Tribute von Panem

Maya Hawke (Stranger Things) wird eine weitere bekannte Hunger Games-Figur spielen: Die zuvor von Amanda Plummer dargestellte Wiress trat in Catching Fire im Doppelpack mit Beetee auf und wird ebenfalls als Mentorin beordert – für Haymitch und seine drei Co-Tribute, da die 50. Hungerspiele mit doppelter Teilnehmer:innen-Zahl ausgetragen werden. Tick-tack.

So sieht die neue Hunger Games-Besetzung nach aktuellem Stand aus:

Wann startet der neue Tribute von Panem-Film?

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping hat in Deutschland einen Kinostart am 19. November 2026 erhalten. Die Dreharbeiten sollen im Juli beginnen. Als Regisseur kehrt Francis Lawrence zurück, der schon die Filme 2 bis 4 sowie Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes inszenierte. Das Drehbuch schreibt Billy Ray, der schon Teil 1 adaptierte.



