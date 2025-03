Gleich 4 Big Bang Theory-Stars auf neuem Bild wiedervereint – bevor neue Serie ersten Meilenstein erreicht

Das kommende TBBT-Spin-off Stuart Fails to Save the Universe bringt mehrere Stars des Originals zurück. Vor den ersten Drehbuchlesungen haben sich die Darsteller:innen jetzt auf einem Bild gezeigt.

Seit dem Ende von The Big Bang Theory ist die Sitcom über mehrere Spin-offs zu einem großen Universum geworden. Nach den Ablegern Young Sheldon und Georgie & Mandy wurde kürzlich eine weitere neue Serie angekündigt.

Stuart Fails to Save the Universe bringt gleich vier Stars aus dem Original zurück und dreht sich um mehrere beliebte Nebenfiguren. Vor dem Beginn der Produktion haben sie sich jetzt auf einem ersten gemeinsamen Bild hinter den Kulissen präsentiert.

Neues Bild zeigt 4 The Big Bang Theory-Stars vor Produktionsbeginn des neuen Spin-offs

Im kommenden TBBT-Ableger kehren Stuart Bloom (Kevin Sussman), Denise (Lauren Lapkus) sowie Bert Kibbler (Brian Posehn) und Barry Kripke (John Ross Bowie) in Hauptrollen zurück. Vor Beginn der Dreharbeiten treffen sich die Stars jetzt zuerst für Leseproben, bei denen Drehbücher schon mal gemeinsam durchgegangen werden.

Für genau diesen Arbeitsprozess haben sich die vier The Big Bang Theory-Stars jetzt wieder getroffen und direkt ein schickes Behind-the-Scenes-Foto aufgenommen. Hier könnt ihr es sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt.

Hinter Stuart Fails to Save the Universe steht erneut TBBT-Schöpfer Chuck Lorre. Bis auf die Tatsache, dass Stuart Bloom als Hauptfigur im Mittelpunkt stehen wird, sind noch keine Handlungsdetails über den Sitcom-Ableger bekannt.

Wann und wo startet Stuart Fails to Save the Universe?

In den USA wird der neue TBBT-Ableger für Warners Streaming-Dienst Max produziert. Wann und wo die Serie in Deutschland erscheint, ist nicht bekannt. Als Sender ist wie gewohnt ProSieben denkbar. Vor 2026 wird Stuart Fails to Save the Universe garantiert nicht starten.

Alle Staffeln von The Big Bang Theory könnt ihr aktuell bei Netflix, Amazon Prime und Disney+ im Abo streamen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt.

