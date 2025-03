Der Titel für die neue Big Bang Theory-Serie steht fest ‒ und verrät die Hauptfigur, die wir seit 17 Jahren kennen

Das kommende Spin-off zu The Big Bang Theory hat seine Hauptfigur gefunden, der nun auch der Titel der Serie gebührt. Fans kennen ihn schon lange.

Fast sechs Jahre ist es her, seit The Big Bang Theory mit der 12. Staffel ein Ende gefunden hat. Nachdem sich Fans bereits über das Prequel Young Sheldon freuen durften, das mit Georgie & Mandy's First Marriage eine eigene Fortsetzung erhalten hat, steht das Comedy-Universum mit einem weiteren Spin-off in den Startlöchern. Dieses hat sich nun offenbar auf eine Hauptfigur geeinigt, wie der neue Titel der Serie verrät. Big Bang Theory-Fans dürfen sich freuen.

Stuart wird Hauptfigur in The Big Bang Theory-Spin-off Stuart Fails to Save the Universe

Wie Deadline exklusiv berichtet, wird die Spin-off-Serie den Titel Stuart Fails to Save the Universe tragen, was auf Deutsch etwa mit "Stuart scheitert daran, das Universum zu retten" übersetzt werden kann. Damit steht die Figur Stuart Bloom (Kevin Sussman) im Zentrum der neuen Serie, nachdem er in der Hauptserie über Jahre als Nebenfigur und Sidekick zu sehen war.

Stuart hatte seinen ersten Auftritt 2008 in Staffel 2 von The Big Bang Theory. Als Besitzer des Comicbuchladens, den Sheldon, Leonard und Co. regelmäßig frequentierten, war Stuart ein treuer Begleiter der Serie. Dabei fungierte er sowohl als Comic Relief, brachte jedoch immer wieder auch ernste Töne in die Serie ein, insbesondere bei dem oft scheiternden Versuch, sich mehr in die Gruppe der genialen Wissenschaftler:innen einzubringen.

Die Spin-off-Serie wurde 2023 angekündigt. Bereits kurz darauf wurde Kevin Sussmann als Stuart für das Projekt bestätigt, bisher wurde jedoch unter Verschluss gehalten, um wen oder was es dabei genau gehen könnte. Als weitere Rückkehrer:innen ist Fans Stuarts Freundin Denise (Lauren Lapkus) sowie Bert Kibbler (Brian Posehn) und Barry Kripke (John Ross Bowie) sicher. Darüber hinaus ist mit einer Reihe von neuen Gesichtern zu rechnen.

Stuart Fails to Save the Universe entsteht unter der Schöpfung von Chuck Lorre, der auch für The Big Bang Theory sowie die bisherigen weiteren Serien verantwortlich zeichnet. Die ausführenden Produzenten Zak Penn und Bill Prady sind ebenfalls für das Spin-off mit an Bord.

Wann und wo erscheint Stuart Fails to Save the Universe?

Die Serie wird in den USA auf dem Warner-Streamingdienst Max erscheinen. Viele HBO- und Max-Serien landen in Deutschland bei Sky bzw. WOW im Abo, eine Ausstrahlung auf ProSieben wäre für Stuart Fails to Save the Universe jedoch ebenfalls möglich. Wir rechnen nicht vor 2026 mit einer Veröffentlichung.

