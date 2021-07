Godzilla vs. Kong jetzt in der Streaming-Flat: Das Monster-Spektakel löst das größte Problem des Vorgängers

Der Monster-Clash Godzilla vs. Kong gibt'ts jetzt in der Streaming-Flat von Sky Ticket. Im Gegensatz zu seinem MonsterVerse-Vorgänger macht er auch im Heimkino Spaß.

Wie kann ein Film enttäuschen, in dem sich atomare Super-Echsen den Schädel einschlagen? Die Antwort auf diese Frage lieferte uns traurigerweise Godzilla 2: King of the Monsters. Doch der neue MonsterVerse-Blockbuster Godzilla vs. Kong bereinigt die Mängel seines Vorgängers.

Seit dieser Woche streamt das haarsträubende Treffen der Giganten bei Sky Ticket in der Flat. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger macht der Film von Adam Wingard (You're Next) glücklicherweise auch im Heimkino Spaß und das hat einen einfachen Grund.

Godzilla vs. Kong jetzt in der Streaming-Flat: In Sachen Action liefet der Blockbuster eine wichtige Verbesserung

Die Story des Monster-Clashs ist im Grunde noch abstruser als die des Vorgängers. Diesmal stampfen wir nämlich mit King Kong durch die hohle Erde, bevor in Hongkong die große Konfrontation mit Godzilla (und einem legendären Godzilla-Bösewicht) zum Leidwesen der dortigen Statiker eskaliert.

Das sagt Video-Redakteur Yves über Godzilla vs. Kong:

Was also unterscheidet diesen Monster-Clash von dem Godzilla-Sequel, das immerhin Rodan, King Ghidorah und Mothra aufbot? Die Menschen um Millie Bobby Brown treten einen Schritt zurück in Godzilla vs. Kong, was den Fokus auf das Wesentliche legt: Glitschige und haarige Biester, die ihre Kiefer neu richten. Noch wichtiger für den Unterhaltungswert ist aber die Umsetzung der Actionszenen.

Godzilla 2: King of the Monsters bot durchaus aufregende Kampf-Choreografien, die einer spannenden Dramaturgie folgten. Nur war davon wenig zu erkennen.

Das Klima bzw. mögliche Budget-Einschränkungen fiel über den Monster-Clash her, sodass mehrere Kampfszenen im Schneegestöber, bei Nacht oder im Schneegestöber bei Nacht stattfanden.



Im Kino waren die Schemen der Mega-Motte Mothra und des dreiköpfigen Schurken Ghidorah gerade so zu erkennen. Daheim versinkt Godzilla 2: King of the Monsters im schlimmsten Fall im undefinierbaren Bildmatsch. Godzilla vs. Kong leidet nicht unter diesem Problem.

Godzilla vs. Kong begeistert mit glasklarer Monster-Action

In Godzilla: King of the Monsters lief die Action häufig auf erhaben wirkende Bilder hinaus, in denen die Monster im kurzen Stillstand über dem Rest der Welt thronen. Das Königliche des Titels fand sich damit auch in der Inszenierung wieder. Godzilla vs. Kong hingegen wird von dem Geist eines Kindes beseelt, das seine geliebten Actionfiguren gegeneinander antreten lässt.

Mit langen, geschwungenen Kamerabewegungen werden die Fights von Godzilla und Kong verfolgt, die mit ihrer wunderbar derben Haudrauf-Mentalität an Wrestling-Matches erinnern. Vor allem aber haben sich Schnee und Regen verzogen. Ob sie nun auf Flugzeugträgern balancieren, in der hohlen Erde Ungeziefer beseitigen oder die Skyline von Hongkong dezimieren: Die Umrisse von Godzilla und Kong erscheinen glasklar und damit auch ihre brachialen Bewegungsabläufe.

Bei Tag mag das selbstverständlich sein. Doch auch in den Nachtszenen verlieren wir nicht den Überblick. Das liegt unter anderem an der cleveren Lichtsetzung. Womöglich inspiriert von Pacific Rim, werden die Monsterkörper nach Sonnenuntergang vom Neon umgebender Wolkenkratzer angestrahlt und damit herausgeschält aus dem Dunkel.

Heraus kommt ein verspieltes Action-Fest, das mit seinen unterschiedlichen Schauplätzen und neuen (unterirdischen) Entdeckungen für viel Abwechslung zwischen den einzelnen Monster-Kämpfen sorgt.

Der einzige größere Minuspunkt im Vergleich zu Godzilla 2 findet sich wohl im Fokus auf King Kong. Primaten-Fans werden sich daran nach Kong: Skull Island erfreuen. Das Gleichgewicht der Titanen, das der Titel verspricht, erhält der Film aber leider nicht aufrecht.

