Wonder Woman 1984: DC-Fortsetzung mit Gal Gadot um mehrere Monate verschoben

Wonder Woman 1984 startet nicht länger im Sommer in den Kinos. Warner Bros. hat den Superhelden-Blockbuster mit Gal Gadot in der Hauptrolle um mehrere Monate verschoben.

Warner Bros. verschiebt fleißig Kinostarts. So trifft Matrix 4 mit Keanu Reeves jetzt etwa erst 2022 ein, während auch Christopher Nolans Tenet mit minimaler Verspätung die große Leinwand erobert. Auch Wonder Woman 1984 ist davon betroffen. Der Superhelden-Blockbuster aus dem Hause DC wird nicht länger im Sommer laufen.

Wie der Hollywood Reporter meldet, wandert die Fortsetzung mit Gal Gadot in der Hauptrolle auf den 2. Oktober 2020. Zuvor war der August in den USA als Startmonat vorgesehen. Unklar ist, wie die Lage in Deutschland aussieht. Es ist aber davon auszugehen, dass der Kinostart auch hierzulande angepasst wird.

DCs Wonder Woman 1984 kommt mit Verspätung ins Kino

Wonder Woman 1984 hat bereits einige Verschiebungen hinter sich. Ursprünglich sollte der Film im Dezember 2019 in die Kinos kommen, wurde aber auf November 2019 vorgezogen. Danach folgte die erste große Verschiebung und Juni 2020 prangerte als neuer Start auf dem Poster. Aufgrund der Corona-Pandemie musste allerdings auch dieser Termin weichen.

Schaut den Trailer zu Wonder Woman 1984:

Warner Bros. entscheid sich daraufhin, den DC-Film in den August 2020 zu legen. Nun kommt auch dieser Start nicht mehr länger infrage, sodass wir nun geduldig auf Oktober 2020 warten müssen, bis wir die von Patty Jenkins inszenierte Fortsetzung auf der großen Leinwand erleben können.

Wonder Woman 1984: Alle Infos zur DC-Fortsetzung mit Gal Gadot

Neben Gal Gadot kehrt in Wonder Woman 1984 auch Chris Pine als Steve Trevor zurück. Wie das genau in die Handlung passt, ist bisher ungewiss. Darüber hinaus dürfen wir uns auf Kristen Wiig als Barbara Ann Minerva freuen, während The Mandalorian-Star Pedro Pascal in die Rolle von Bösewicht Maxwell Lord schlüpft.

Was sagt ihr zum neuen Kinostart von Wonder Woman 1984?