Matrix 4 mit Keanu Reeves: Kinostart fast um ein komplettes Jahr verschoben

Lange Zeit hat Warner Bros. am ursprünglichen Kinostart von Matrix 4 festgehalten. Nun wurde jedoch verkündet, dass wir uns auf die Rückkehr von Keanu Reeves fast ein ganzes Jahr länger gedulden müssen.

Es hat sich angedeutet, jetzt ist es offiziell: Warner Bros. verschiebt offiziell den Starttermin von Matrix 4. Ursprünglich sollte die Fortsetzung mit Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss in den Hauptrolle im Mai 2020 in den Kinos starten. Von diesem Zeitfenster sind wir nun aber weit entfernt.

Die komplette Matrix-Trilogie bei Amazon Zum Deal Deal

Wie Variety berichtet, hat das Studio die heiß erwartete Fortsetzung fast um ein ganzes Jahr verschoben. Der 1. April 2022 ist der neue Kinostart von Matrix 4. Dieser Termin gilt vorerst nur für die USA. Es ist davon auszugehen, dass der deutsche Start in den nächsten Tagen ebenfalls an das neue Datum angepasst wird.

Das ist der aktuell Stand bei Matrix 4 mit Keanu Reeves

Zuletzt standen Dreharbeiten im Studio Babelsberg hier in Deutschland auf dem Plan. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Arbeit an Matrix 4 jedoch unterbrochen werden. Dementsprechend haben die Schauspieler ihre Verträge verlängert: Offenbar ist geplant ab Anfang Juni für acht weitere Wochen zu drehen.

Schaut unser Video zur kompletten Matrix-Reihe:

Matrix 4: Alles über die Reihe und die kommende Fortsetzung

Ein Teil von Matrix 4 ist dafür schon im Kasten: Bereits im Februar konnten Regisseurin Lana Wachowski und ihr Team viele Szenen in San Francisco umsetzen. Dazu gehören auch einige spektakuläre Stunts, die von Passanten mit ihrem Smartphone festgehalten wurden. Das sah bisher alles sehr vielversprechend aus.

Schlussendlich ist die Verschiebung des Kinostarts von Matrix 4 aber die vernünftigste Entscheidung - und das nicht nur im Hinblick auf die Gesundheit von Cast und Crew. Insgesamt dürfte eine solch aufwendige Blockbuster-Produktion nur profitieren, wenn den Verantwortlichen genügend Zeit gegeben wird, ihre Vision angemessen umzusetzen.

Matrix 4 startet nun am 1. April 2022 in den USA in den Kinos.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Was sagt ihr zur Kinostartverschiebung von Matrix 4 mit Keanu Reeves?