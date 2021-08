Good Girls hat die beste Sexszene aller Zeiten – und Staffel 4 ist endlich bei Netflix

Das Warten hat ein Ende: Die 4. und letzte Staffel von Good Girls ist bei Netflix und beweist einmal mehr, dass kaum eine andere Serie so voller sexueller Anziehungskraft steckt. Ein Grund mehr für Staffel 5.

Es gibt Serien, die hätten gerne, dass man währenddessen angegeilt auf der Couch herumrutscht und sich anschließend die Finger nach Fanfictions wundgooglet. Wie Sex/Life zum Beispiel, die aktuellste Erotik-Monstrosität auf Netflix. Und es gibt Serien, deren Charaktere erzeugen so viel sexuelle Spannung, dass es gar keine spritzenden Körperflüssigkeiten und riesige Fake-Penisse braucht. Good Girls gehört zur zweiten Kategorie.

Die Serie zeigt drei Frauen, die sich aufgrund drängender Geldprobleme von vermeintlich harmlosen Müttern und Hausfrauen zu kriminellen Geldfälschungs-Masterminds entwickeln. Ab dem 31. August 2021 gibt es endlich Staffel 4 von Good Girls bei Netflix. Diese Staffel bedeutet allerdings auch das Ende der Geschichte von Beth (Christina Hendricks), Ruby (Retta) und Annie (Mae Whitman). Die Serie wird – Stand jetzt – nicht fortgesetzt werden. Das ist vor allem aus einem Grund Schade: Es wird keine weiteren Sexszenen zwischen Beth und Rio geben.

Good Girls definiert sexuelle Anziehungskraft neu

Rio (Manny Montana) ist der erklärte Bösewicht der Serie. Oder einer der Bösewichte der Serie, schließlich müssen sich die drei Protagonistinnen auch mit dem FBI und der Polizei herumschlagen. Er ist Boss einer kriminellen Organisation, die nur zu gern von den Falschgeld-Fähigkeiten der drei Frauen profitiert.

Mal ist Good Girls mehr Comedy, mal mehr Drama. Mal fokussiert es sich auf die Beseitigung nerviger Zeugen, mal gibt es rührende Einblicke in verschiedene Familiendynamiken. Eins bleibt aber seit Staffel 1 gleich: So wie sich Rio und Beth angucken, haben sich nur wenige Charaktere der Seriengeschichte angeguckt.

Auch in Staffel 4 können Beth und Rio einfach nicht ohneeinander

Good Girls - S04 Trailer (English) HD

Auf der einen Seite der ach so souveräne Gangster, der selbst nicht so richtig weiß, warum er die häusliche Hobby-Bastlerin so aufregend findet. Auf der anderen Seite die abgekämpfte Ehefrau und Mutter, die zum ersten Mal im Leben begreift, was es heißt, sich mächtig zu fühlen.

Von Anfang an ist klar: Irgendwann muss etwas zwischen den beiden passieren. Und was dann passiert, fühlt sich an wie ein Triumph.

Good Girls ist die sexyste Serie auf Netflix und beweist es in zwei Szenen

Es beginnt mit einer Szene in Staffel 2, in der endgültig klar wird, dass Beth sich gedanklich von ihrem untreuen Ehemann Dean (Matthew Lillard) gelöst hat. In einem unbeobachteten Moment, befriedigt sie sich im Ehebett selbst und denkt dabei an Rio. Rio, der gefährliche, der zum Summen ihres Vibrators abwartend ums Bett herumschleicht und Einrichtungsgegenstände zerstört. Symbole der gescheiterten Ehe-Harmonie. Bis Dean sie schließlich unsanft aus ihrem Tagtraum reißt.

Für Dean ist Beth die verlässliche Hausfrau ohne eigene Agenda, die alles mit sich machen lässt. Beth weiß mittlerweile aber, dass sie mehr kann und mehr will – und es gibt einen Mann, der sie genau dafür zu schätzen weiß: Rio. In Folge 9 von Staffel 2 passiert dann endlich das, worauf Fans die ganze Zeit gewartet haben.

© NBC Entertainment Bis das der Tod sie scheide: Beth und Rio in Staffel 4 von Good Girls

Als Beth und ihr Mann gemeinsam in einer Bar sitzen, treffen sie auf den Gangster-Boss. Während Dean ahnungslos am Tisch sitzen bleibt, geht Beth auf Toilette. Abwartend bleibt sie am Waschbecken stehen, die Tür durch den Spiegel fest im Blick. Dann stößt Rio zu ihr, kommt immer näher, die Spannung scheint kaum noch zu ertragen.

Schließlich haben die beiden Sex. Nicht pornografisch ausgeleuchtet oder detailliert durchchoreografiert. Es fühlt sich echt an. Wie zwei Menschen, die einfach nicht anders können. Wie zwei Verdurstende, die mit offenem Mund ins Wasser springen. Die Sexszene ist so gut, weil sie so lange und sorgfältig aufgebaut wurde. Und weil es nicht nur Sex ist, sondern eine wichtige Entscheidung für Beth darstellt. Sie denkt in dem Moment nicht an andere, sie denkt nur an sich.

Allein schon wegen Rio und Beth braucht Good Girls eine Staffel 5

Die Beziehung zwischen den beiden bleibt anschließend schwierig. Mal arbeiten Rio und Beth zusammen, mal gegeneinander. Mal retten sie sich gegenseitig den Arsch, mal setzen sie Profikiller aufeinander an. Doch die Spannung bleibt – und braucht einen würdigen Abschluss.

NBC sorgte mit der Ankündigung, dass nach Staffel 4 Schluss mit Good Girls ist, für Entsetzen. Auch die beteiligten Stars sagten aus, die Geschichte um ihre Charaktere noch weiterschreiben zu wollen. Fans betteln seit Monaten in den Sozialen Medien darum, dass Netflix die Serie übernimmt und eine fünfte Staffel produziert. Und gerade mit Blick darauf, dass Good Girls in Ländern wie Deutschland regelmäßig unter den Top 10 der meistgestreamten Netflix-Titel landet, ist es eigentlich absurd, dass das nicht schon längst geschehen ist.

Also, Netflix: Gib uns Staffel 5 von Good Girls! Wir brauchen mehr Annie und ihren Kinderpsychologen! Mehr ironische Einwürfe von Ruby! Vor allem aber brauchen wir ein Happy-End für Rio und Beth. Oder zumindest einen einzigen weiteren Moment, in dem sich die beiden in die Augen gucken.

Furchtbare Sexszenen hat dagegen The Boys: Mehr über das Amazon-Original im Podcast

Andrea Wöger und Hendrik Busch diskutieren, warum The Boys aktuell die beste laufende Superheldenserie ist und was wir von der 3. Staffel der Amazon-Produktion erwarten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was macht The Boys so einzigartig? Was macht The Boys besser als Marvel's Daredevil, WandaVision & Co.? Und kann es überhaupt noch verrückter werden? Alle 2 Staffeln gibt es bei Amazon Prime.



Wollt ihr eine fünfte Staffel von Good Girls?