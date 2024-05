Grausamer als Game of Thrones: House of the Dragon-Star bestätigt Staffel 2-Moment, der sogar die Rote Hochzeit überbieten könnte

Fantasy-Fans erwartet in Staffel 2 von House of the Dragon ein Schockereignis, das an die Rote Hochzeit von Game of Thrones heranreichen könnte. Nun meldet sich ein Star zum Spoiler-Moment zu Wort.

In wenigen Wochen geht es zurück nach Westeros. Ab dem 17. Juni 2024 entfesselt Staffel 2 von House of the Dragon bei Sky und WOW den Drachentanz, den brutalen Konflikt zwischen den Anhängern Rhaenyras (Emma D'Arcy) und König Aegon II (Tom Glynn-Carney). Und eines ist jetzt schon sicher: Der Targaryen-Krieg der Schwarzen und Grünen wird einige Opfer fordern – und einige Schocks à la Game of Thrones auftischen.

Ausgehend von George R.R. Martin Fantasy-Vorlage Feuer und Blut * spekulieren Fans schon länger, dass uns der bisher schockierendste Moment von House of the Dragon in Staffel 2 erwarten könnte. Olivia Cooke, die in der Serie Alicent Hohenturm verkörpert, wurde nun auf eben jenen Spoiler angesprochen.

Achtung, es folgt ein großer Spoiler für House of the Dragon Staffel 2:

Blut und Käse: Der größte Schockmoment von House of the Dragon kommt wirklich in Staffel 2

Schon Staffel 1 von House of the Dragon hinterließ uns mit einem niederschmetternden Charaktertod. Ein Fluggefecht zwischen den verfeindeten Cousins Lucerys (Elliot Grihault) und Aemond (Ewan Mitchell) eskalierte und endete damit, dass Rhaenyras Sohn vom Drachenungetüm Vhagar zerfetzt wurde. Dieses Vergehen gilt als einer der Auslöser des Drachentanzes. Allerdings folgt darauf in der Vorlage ein noch schlimmerer Moment, nach dem es keinerlei Hoffnung mehr auf ein friedliches Ende des Konflikts geben wird.

HBO Emma Cooke als Alicent in House of the Dragon Staffel 2

In einem Interview mit Entertainment Weekly wurde Olivia Cooke direkt auf jenen großen Staffel 2-Spoiler angesprochen. Und ausgehend von ihrer Antwort, wird das Schockereignis auf Rote Hochzeit-Level tatsächlich in der Fantasy-Serie zu sehen sein:

Gott! Ich würde einfach sagen, es ist Game of Thrones, rechnet mit dem Schlimmsten. Erwartet das Allerschlimmste, und dann verdoppelt das noch. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, ohne heftig zu spoilern, aber es ist abscheulich.

Was dieser abscheuliche Moment ist? Bevor wird das erklären, wollen wir an dieser Stelle noch eine letzte gewaltige Spoiler-Warnung aussprechen. Wenn ihr euch die tödlichen Überraschungen von House of the Dragon nicht verderben wollt, lest besser nicht weiter und startet mit der Erwartung in Staffel 2, dass diese euch schockieren wird.

Verstörender als Game of Thrones? Nach House of the Dragon Staffel 2 werdet ihr Daemon Targaryen hassen

In Feuer und Blut beschreibt George R.R. Martin unter anderem die grausame Chronologie des Drachentanzes. Nach dem Tod von Lucerys verfällt Rhaenyra in unbeschreibliche Trauer. Ihr Gemahl (und Onkel) Daemon Targaryen (Matt Smith) will diese Bluttat nicht ungesühnt lassen und lässt daraufhin seine Vertraute Mysaria (Sonoya Mizuno) zwei Männer namens Blut und Käse anheuern, um Rache zu üben.

In Königsmund überfallen die Männer Alicent Hohenturm sowie ihre Tochter Helaena (Phia Saban), die vor eine unmögliche und perfide Entscheidung gestellt wird: Sie soll wählen, welchen ihrer Söhne die Männer töten sollen. Die Alternativen? Noch unvorstellbarer. Die Situation endet mit der Enthauptung des jungen Thronerben Jaehaerys. Mit dem Kopf des Kindes im Gepäck flüchten Blut und Käse aus dem Roten Bergfried.

Schaut hier den neuen deutschen Trailer zu House of the Dragon S2:

House of the Dragon - S02 Trailer (Deutsch)

Unter Fans gilt diese erschütternde Szene als eines der verstörendsten Ereignisse in George R.R. Martins Werken und könnte (wenn es entsprechend inszeniert wird) ähnliche Reaktionen wie einst die Rote Hochzeit in Staffel 3 von Game of Thrones oder auch die Verbrennung der kleinen Sharin Baratheon in Staffel 5 hervorrufen.

Wer bisher gänzlich auf der Seite der Schwarzen war und die Grünen für ihre Taten verachtete, könnte diese Entscheidung nach "Blut und Käse" in Staffel 2 nochmal überdenken. Vor allem Fanliebling Daemon dürfte als indirekter Auftraggeber des Kindermordes so einige Sympathiepunkte einbüßen.

