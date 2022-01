Grey's Anatomy bekämpft eine schlechte Nachricht mit zwei guten

Grey's Anatomy stand selten so sehr auf der Kippe wie letztes Jahr, doch nach der zuletzt neu geschürter Angst vor der Absetzung, erhielt die Serie nun eine 19. Staffel und noch mehr gute Nachrichten.

Die langlebige Krankenhaus-Serie Grey's Anatomy machte in letzter Zeit mit eher bangen Aussichten von sich reden. Umso überraschender ist es da, dass die beliebte Show nun doch frühzeitig eine 19. Staffel spendiert bekommt.

Grey's Anatomy: Vor Staffel 19 war die Serie eine Achterbahnfahrt der Unsicherheiten

Wir geben euch einen Überblick, welche Entwicklungen es zuletzt zur Serie Grey's Anatomy gab und warum es doppelten Grund zur Freude gibt.

© ABC Grey's Anatomy: Staffel 19 ist unterwegs

1. Die schlechte Nachricht: Staffel 18 verzögert sich

In den USA veränderte Staffel 18 von Grey's Anatomy die Welt zum Besseren und sprang in eine fiktive Post-Covid-Zeit. Doch die Realität sieht anders aus: Nach der kurzen Drehpause, die stets im Winter eingelegt wird, gab es letzte Woche schlechte Nachrichten (via Screenrant ): Mit den steigenden Corona-Zahlen der Omicron-Variante, auch in Kalifornien, wurde der Dreh unterbrochen.

Ein Deutschland-Start von Staffel 18 steht noch nicht fest, dürfte von der Drehverzögerung der zweiten Staffelhälfte aber ebenfalls betroffen sein. In den letzten Jahren war die aktuelle Grey's Anatomy-Staffel meist im März oder April zu uns gekommen. Ein Start erst im Mai bei Disney+, Joyn und ProSieben ist mittlerweile aber auch nicht mehr unwahrscheinlich.

2. Die erste gute Nachricht für Grey's Anatomy ist Staffel 19

Wie Variety gestern berichtete, wurde Grey's Anatomy nun um eine 19. Staffel verlängert. Obwohl die Serie schon so lange läuft, ist das nicht selbstverständlich. Letztes Jahr, sah es eine ganze Weile so aus, als wenn Grey's Anatomy auf ein würdeloses Finale zustolpern würde. Die Staffel 18-Verlängerung kam sehr spät und zeigte, dass die Fortsetzung der Show eine große Wackelpartie gewesen war. Den Fans schon im Januar die Angst vor dem Ende zu nehmen, ist ungewöhnlich, aber erfreulich.

© ABC Grey's Anatomy: Staffel 19 kommt

Wann startet Staffel 19 von Grey's Anatomy in den USA? Wenn der Drehplan sich über die Sommerpause trotz Corona-Zeiten wieder eingerenkt, kommt Season 19 voraussichtlich wie gewohnt Ende September 2022 zu ABC. Erneut unter der Führung von Showrunnerin Krista Vernoff, die das Zepter seit Staffel 14 von Shonda Rhimes übernommen hat. Mit Pandemie-Verzögerungen, wie es sie z.B. 2020 bei Staffel 17 gab, kann sich das aber auch bis zum November verschieben.

3. Die zweite gute Nachricht für Grey's Anatomy ist Ellen Pompeo

Dass Grey's Anatomys Hauptdarstellerin Ellen Pompeo ein gespaltenes Verhältnis zu ihrer Erfolgsserie hat, ist ein offenes Geheimnis. Zuletzt erzählte sie Insider sogar: "Ich habe versucht, [...] alle davon zu überzeugen, dass es enden sollte. [...] Ich fühle mich wie die Naive, die immer wieder fragt: 'Aber wo soll die Geschichte denn noch hinführen' und alle andern sagen: 'Ist doch egal, Ellen. Die Serie macht eine Unmenge an Dollar".

Letztes Jahr wurde erstmals ein Grey's Anatomy ohne Meredith Grey wahrscheinlich. Doch auch das ist nun abgewendet. Denn Meredith Grey wird in Staffel 19 zurückkehren. Sie konnte offenbar ein weiteres Mal überzeugt werden, ihren Vertrag zu verlängern.



Grey's Anatomy im Podcast

Im Streamgestöber -Podcast zu Grey's Anatomy prüfen wir die langlebige Erfolgsserie auf ihre Vitalwerte:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was lieben wir an Grey's Anatomy, was sind die Highlights aus über 16 Jahren, was nervt uns mittlerweile und warum können wir einfach nicht die Finger davon lassen?

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr MOVIEPILOT. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.