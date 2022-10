Morbius ist das größte Marvel-Desaster 2022, Jared Letos Antiheld kehrt aber wahrscheinlich trotzdem zurück

Eine der grottigen Morbius-Abspannszenen teast eine Zukunft für die Figur. Da der Film gefloppt ist, stehen die Chancen für ein Sequel aber schlecht. Zurückkehren kann Jared Leto trotzdem.

Seit kurzem ist der Marvel-Blockbuster Morbius bei WOW im Abo als Stream verfügbar. Einige haben wahrscheinlich so zum ersten Mal die Chance genutzt, den Film mit Jared Leto zu schauen. Im Kino ist Morbius nämlich gefloppt und neben den überwiegend negativen Kritiken bekam der Streifen nur durch seinen Meme-Status ("It's Morbin Time!") einen gewissen Hype.

Wir klären euch auf, wie es um Morbius 2 steht, nachdem die Abspannszenen eine klare Zukunft für Letos Antihelden teasen.

Schaut hier noch den extralangen Video-Talk zu Morbius von Yves:

HONKA HONKA Morbius Wir reden eine Stunde über diese Katastrophe!

Die Chancen für Morbius 2 stehen eher schlecht

Mit einem Budget von rund 80 Millionen Dollar spielte Morbius laut Box Office Mojo nur rund 163 Millionen Dollar ein. Damit gilt der Marvel-Film, der durch eine zweite Kino-Veröffentlichung sogar doppelt scheiterte, als Flop.

Sony hat sich daher bis jetzt noch bedeckt zur Zukunft von Morbius gehalten. Für die kommenden Jahre ist kein Projekt mit der Figur angekündigt. Zu den geplanten und angekündigten Marvel-Filmen von Sony zählen bislang Kraven the Hunter, Madame Web, El Muerto und ein dritter Venom-Teil.

Morbius könnte für Sinister Six-Zusammenkunft nochmal auftreten

Spätestens mit der zweiten Post-Credit-Szene, über die wir uns schon als schlechteste Abspannszene der Marvel-Geschichte ausgelassen haben, teast Morbius ganz konkret das legendäre Schurkenteam Sinister Six. Die Truppe besteht in den Comics unter anderem aus Vulture und Morbius, die sich in der zweiten Abspannszene des Marvel-Films für den Kampf gegen Spider-Man zusammenschließen.

Für das eigene Marvel-Filmuniversum bereitet Sony jetzt schon länger einen Sinister Six-Film vor, nachdem potenzielle Mitglieder wie Rhino und Mysterio aufgetaucht sind und ein Solofilm für Kraven the Hunter kommt.

Falls der Sinister Six-Film in den nächsten Jahren noch erscheinen sollte, könnte Jared Leto als Morbius zumindest hier nochmal einen Auftritt haben. Morbius 2 erscheint zum jetzigen Zeitpunkt aber ziemlich unwahrscheinlich.

