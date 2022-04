Trotz Spider-Man-Hinweis: Morbius hat die schlimmsten Abspannszenen der Marvel-Geschichte

Viele sind sich einig, dass Morbius der schlechteste Marvel-Film seit langem ist. Tatsächlich hat Jared Letos Vampir-Blockbuster aber noch ein ganz anderes Problem – und das hat mit Spider-Man zu tun.

Marvel-Abspannszenen sind so eine Sache: Im besten Fall sorgen sie für einen tobenden Kinosaal, der gar nicht fassen kann, welche neuen Entwicklungen und Charaktere hier angeteast werden. Im schlechtesten Fall bekommen wir zumindest einen Eindruck davon, was wir im nächsten größeren Projekt erwarten können – und Futter für dutzende Diskussionen mit Freund:innen und Fantheorien.

Morbius, Jared Letos langerwarteter Vampir-Antihelden-Film hat ebenfalls Abspannszenen. Zwei sogar. Doch während die Diskussion noch im Gange ist, ob Morbius wirklich der schlechteste Marvel-Film seit sehr langer Zeit ist oder die negativen Kritiken übertrieben sind, lässt sich eine Sache sicher sagen: Morbius hat die schlechtesten Post-Credit-Scenes der Marvel-Geschichte. Und das hat zwei Gründe.

Achtung, Spoiler.

Die Abspannszenen in Morbius ergeben einfach keinen Sinn

Sowohl die Mid- als auch die Post-Credit-Scene drehen sich um Adrian Tooms aka Vulture (Michael Keaton). In Szene Nummer Eins öffnet sich ein bunter Riss im Himmel und spuckt den Bösewicht aus Spider-Man: Homecoming von einem Gefängnis des Tom-Holland-Spider-Man-Universums in ein Gefängnis des Wer-auch-immer-Spider-Man-Universums. Dort kennt ihn niemand, weswegen Tooms freigelassen wird.

© Sony Pictures Viele Marvel-Fans nach Verlassen des Kinosaals

In Szene Nummer Zwei treffen sich Morbius und Vulture zum ersten Mal – und scheinen sich augenblicklich gegen Spider-Man zu verschwören. All das ist auf gleich mehreren Ebenen entweder komplett quatschig oder eine aufwendige Troll-Aktion Sonys, um Marvel-Fans in den Wahnsinn zu treiben.

Die 6 verwirrendsten Dinge in den Morbius-Abspannszenen:

Doctor Stranges Zauberspruch sorgt in Spider-Man: No Way Home dafür, dass Bösewichte aus anderen Dimensionen Tom Hollands Spider-Man heimsuchen. Warum landet ein Tom Holland-Bösewicht dann in einer anderem Dimension mit einem anderen Spider-Man?

sorgt in Spider-Man: No Way Home dafür, dass Bösewichte aus anderen Dimensionen Tom Hollands Spider-Man heimsuchen. Warum landet dann in einer anderem Dimension mit einem anderen Spider-Man? Warum wird ein wildfremder Typ, der aus dem Nichts in einer Hochsicherheitszelle auftaucht, einfach so freigelassen?

Wieso will Vulture einen Spider-Man aus einem anderen Universum ausschalten?

ausschalten? Wie hat Vulture sich sein fesches Flügelkostüm gebaut, wenn die Stoffe, die er dazu braucht, nach allem was wir wissen, nur im MCU existieren?

Warum sollte Morbius ein Interesse daran haben, sich gegen Spider-Man zu verschwören? Geht es im kompletten Film nicht darum, dass er eigentlich ein netter Typ ist , der niemandem etwas zuleide tun will?

, der niemandem etwas zuleide tun will? Seit wann hat Morbius ein Problem mit Spider-Man? Im Film spielt das Thema überhaupt keine Rolle!

Klar, in den Comics haben Morbius und Spider-Man eine weitreichende Verbindung. Das zählt hier aber nicht, denn der Film zeigt uns davon gar nichts.

Morbius fehlt das, was Marvel-Abspannszenen so gut macht

Morbius: Die Post Credit Scene ist MEGA DUMM!

Gut, denkt ihr euch jetzt vielleicht. Auch die Ereignisse in Spider-Man: No Way Home haben bei genauerer Betrachtung nicht so richtig viel Sinn ergeben. Wen interessiert's, ob das alles bis ins letzte Detail logisch ist, Marvel-Filme und ihre Abspannszenen sollen unterhalten.

Fair enough. Auch für mich ist eine Abspannszene vor allem dann gut, wenn sie mich überrascht oder schockt. Zeigt mir neue Charaktere! Einen ersten Ausblick auf das nächste große Marvel-Projekt! Irgendetwas, was ich noch nicht weiß und anschließend mit Freund:innen diskutieren kann. Leider tun die Szenen, die nach dem offiziellen Filmende von Morbius laufen, nichts davon. Sie zeigen nur, was wir bereits wissen.

Michael Keatons Vulture war bereits ausführlich in den Trailern zu sehen. Das einzig Überraschende ist, dass Szenen aus den (Teaser-)Trailern im fertigen Film fehlen. Dass Sony mit seinem Spider-Man-Universum auf die Sinister Six oder zumindest auf einen Bösewicht- und Antihelden-Zusammenschluss hinarbeitet, zeichnet sich ebenfalls seit längerem ab.

Wenn die Zukunft von Sonys Marvel-Universum ähnlich ideen- und kraftlos ist wie das, was uns am Ende von Morbius präsentiert wird, ist es dem Untergang geweiht. Egal, ob Andrew Garfield noch mal in seinen Spider-Man-Anzug schlüpft oder jemand anderes übernimmt.

Morbius im Podcast: Einer der schlechtesten Marvel-Filme der letzten Jahre?

Nach den beiden Venom-Filmen ist mit Morbius nun das dritte Marvel-Abenteuer aus Sonys (noch) Spider-Man-freiem Spider-Man-Film-Universum gestartet. Warum Jared Letos Vampirwerdung aber eine einzige Enttäuschung ist, erfahrt ihr im Podcast von FILMSTARTS:

